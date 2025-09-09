Ciclismo. Meeting Giovanissimi a Pavullo Commentale e Bombarda al top

Pieno successo ha riscosso il Meeting Provinciale Giovanissimi che si è svolto sul Circuito degli Assi a Pavullo dove negli anni ‘70 sfrecciarono Mercks e Gimondi. La gara è stata organizzata dalla Ciclistica Pavullese con la regia di Mauro Caselli che ha smentito il proverbio ’nessuno è profeta in patria’ e si è aggiudicata il Meeting precedendo la Ciclistica Maranello e Ciclistica Sozzigalli. La compagine frignanese era composta da Alfonso e Martina Miccichè, Lorenzo e Mattia Cerri, Matteo Bruschini, Giacomo Covili, Valentino Tosetti, Gabriel Ferro ed Emanuele Cesa che sono stati premiati dal presidente regionale del Coni Andrea Dondi, dal vice sindaco ed assessore allo sport Alessandro Monti e dal professionista di casa Luca Covili. La gara ha visto i gialloblù aggiudicarsi 2 vittorie individuali con Mattia Commentale (Sozzigalli) e Kiara Bombarda (Cicl,Novese) mentre hanno terminato nella top five tra i G: 4° Alessandro Madrigali (Cicl,Maranello);G1F: 2° Silvia Mangano (Cicl,Maranello)-3^ Marina Miccichè(Pvullese);G2M: 2° Matteo Bruschini(Pavullese)-3° Giacomo Covili (idem);G2F: 3^ Sofia Sparaca(Sozzigalli);G3M: 2° Luca Mai (Novese)-3° Valentino Tosetti (Pavullese);G4M: 4° Francesco Michelini (Maranello);G4F:2^ Stefania Ilaria Scientie (Novese);G5M; 2° Flavio Mattia Richeldi (Maranello)-3° Leonardo Ponzoni (Pol.S.Marinese) - 4° Giacomo Sorutzu(idem);G5F: 2^ Aurora Petrucci (Sozzigalli); G6M: Alfonso Miccichè (Pavullese).

Andrea Giusti