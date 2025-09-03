Ciclismo. Memorial Fabbri, Masciarelli vince la Challenge

Con la gara di Lastra a Signa, è stato assegnato il Memorial Fabrizio Fabbri nel ricordo del campione toscano vincitore in carriera di alcune classiche nazionali come Tre Valli Varesine, Giro dell’Appennino, Giro di Puglia, due Gran Premi Industria e Commercio a Prato, tre tappe al Giro d’Italia, e al servizio di capitani come Felice Gimondi e Francesco Moser. Classe 1948, morto il 3 giugno 2019, professionista dal 1970 al ’79, è stato per 6 volte in Nazionale in occasione dei mondiali, ha disputato 9 Giri d’Italia, il Tour de France e la Vuelta, e quindi apprezzato direttore sportivo per dieci anni al Gruppo Mapei.

La Challenge si è svolta su tre gare, Rocca di Montemassi (Gr) al Castello di Albola (Si) vinta dal siciliano Alfio Andrea Bruno, la Coppa Fiera di Mercatale Valdarno firmata dal fiorentino Riccardo Lorello e la Coppa Comune di Lastra Signa conquistata dal valdarnese Matteo Gialli, tutti e tre del Team Hopplà. La prima e la terza organizzate dalla Pol. Tripetetolo Seanese che è stata la società ideatrice del premio, la seconda allestita dalla Polisport 2000.

Classifica: 1) Stefano Masciarelli (Aran Cucine Vejus) punti 22; 2) Andrea Guerra (Gallina Lucchini Ecotek) 18; 3) Riccardo Lorello (Team Hopplà) 15; 4) Andrea Alfio Bruno 15; 5) Matteo Gialli 15.

Antonio Mannori