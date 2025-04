Ciclismo, Meniconi, Marini e Pierazzuoli tris vincente a Perignano

Perignano, 27 aprile 2025 – Tre gare giovanili per il Trofeo Fabio Bacci hanno caratterizzato la “Giornata Azzurra” a Perignano, organizza dal Gruppo Staffette Capannolese e valida per l’assegnazione dei titoli provinciali. Il primo acuto del tredicenne aretino Mattia Meniconi (Pol.Albergo Oliveto) che ha staccato tutti anticipando il gruppo di 49” regolato per il secondo posto da Edoardo Stefanini della Coltano Grube che ha conquistato così il titolo pisano 2025. Gli altri piazzati nello sprint del plotone Cavallini, Bonuccelli e Picci.

Nella gara esordienti secondo anno ha prevalso invece Tommaso Marini (Coltano Grube) al primo successo stagionale, sui due compagni di fuga Iacopi Niccolò e Brocchi. Il gruppo degli inseguitori è giunto a 1’39” regolato da Dati su Iacopi Mattia. Il titolo pisano per Federico Cupelli Nesti (Coltano Grube) classificatosi ottavo. Terza e ultima gara quella allievi conclusasi con una volta del gruppo e con il successo del lucchese Gabriele Pierazzuoli della Montecarlo Ciclismo (un atleta particolarmente sfortunato nel 2024) che ha preceduto Cerone, Pavi Degl’Innocenti, Kovatz e Bellucci. Il titolo provinciale pisano è stato conseguito da Duccio Kovatz del G.S. Butese giunto in quarta posizione. Alle tre gare di Perignano hanno preso parte complessivamente oltre 120 corridori su di un circuito locale di 4 km e 900 metri.