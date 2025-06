Ciclismo. Merida ti dà l’occasione di pedalare con Vanotti, ex gregario di Nibali

Non capita tutti i giorni di poter pedalare insieme ad un ex professionista, ’rubare’ qualche consiglio o farsi raccontare cosa significhi aiutare Vincenzo Nibali ad arrivare in giallo sotto la Tour Eiffel. Un professore d’eccezione e una vera e propria lezione di ciclismo su strada. Ecco cosa sarà la Merida Night Ride di mercoledì 2 luglio: una social ride guidata da Alessandro Vanotti, ex professionista, un’occasione unica per vivere la passione per il ciclismo in un contesto conviviale, sportivo e rilassato.

L’appuntamento è al Merida Store di Reggio, in via Garonna 15. Dopo un briefing, si partirà attorno alle 18,30 diretti verso le colline reggiane. Il rientro allo Store è previsto per le 20, con rinfresco ad accogliere i partecipanti. La partecipazione è aperta a tutti coloro che possiedono una bici da strada: chiunque può aggregarsi, indipendentemente dalla marca di bici. L’iscrizione è gratuita: basta seguire le indicazioni sui canali social di Merida Italy (link in bio su Instagram e post dedicato su Facebook).