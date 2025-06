Ciclismo: Migheli e Matteoli volano su pista

Firenze,13 giugno 2025 – Un paio di notizie che riguardano gli juniores toscani in un periodo particolare ed importante della stagione 2025. Precedenza assoluta alla splendida prestazione ed alla vittoria ottenuta da Gerolamo Manuele Migheli e Francesco Matteoli nella 41^ edizione della “Tre Sere Ciclistica” sul velodromo Roberto Battaglia di Busto Garolfo. I due toscani, Migheli è di Limite sull’Arno e Matteoli di Castelfiorentino, tesserati per la società lombarda GB Team Pool Cantù ma che in questa tre giorni rappresentavano la Toscana, si sono affermati con una prestazione straordinaria confermando di poter essere protagonisti in campo nazionale su pista. Per loro i complimenti del presidente del Com

CONVOCATI: Per l’attività in linea della categoria juniores in arrivo il Campionato Italiano in programma il 22 giugno a Trieste. A tal fine il Consiglio Regionale del C.R. Toscana su indicazione della Struttura Tecnica e del tecnico regionale della categoria Gianluca Maggiore ha convocato i 14 atleti toscani che disputeranno il Campionato Italiano. Sono: Mattia Ballerini (Team Vangi Il Pirata) - Campione Regionale -, Leonardo Buti (Team Franco Ballerini), Milo Cappelli (Work Service Coratti), Niccolò Cianti (Pol. Monsummanese), Mirco Damiano (Regia Congressi Seiecom Valdarno), Riccardo Del Cucina (Stabbia Casano), Luciano William Gaggioli (Pol. Monsummanese), Niccolò Iacchi (Team Franco Ballerini), Matteo Luci (Regia Congressi Seiecom Valdarno), Manuele Gerolamo Migheli (GB Pool Cantù), Guido Paladini (Casano Stabbia), Marco Parigi (Pol. Monsummanese), Giulio Pavi Degl’Innocenti (Team Vangi Il Pirata), Lorenzo Pucci (Mastromarco Nibali). In qualità di riserve: Danilo Bartoli (Mastromarco Nibali), Diego Buti (Team Vangi Il Pirata), Emanuele Ferruzzi (Pol. Monsummanese). La Rappresentativa della Toscana sarà accompagnata dal tecnico regionale Gianluca Maggiore, dal consigliere regionale Andrea Diolaiuti, dai componenti la Struttura Tecnica Alessandro Dolfi e Federico Grassi, dai meccanici Elia Corrao e Alessio Sottili.