Ciclismo modenese: Giovanni Aleotti torna in gara al Gran Premio di Francoforte

Domani sono tanti gli impegni del ciclismo modenese con il ritorno alle gare del finalese Giovanni Aleotti (foto) nel Gran Premio di Francoforte assieme al favorito del Giro Roglic dopo un periodo in altura sul Teide (Canarie).

Sarà questo l’ultimo appuntamento prima della partenza della corsa rosa dall’Albania. Prova impegnativa domani a Gattatico nel Papà Cervi con una crono squadre per allievi dove sarà al via il Team Paletti con Pelloni, Fiumara e Collina tutti in ottima condizione in questo inizio di stagione.

La partenza alle ore 14.30 a S.Martino di S.Prospero saranno di impegnati nel 68° G.P. Sportivi di S. Martino Circolo Aics gli esordienti del 1° anno alle 14,30 (km.24,500) seguiti da quelli del 2° anno alle 15,30 (km, 31,500) con l’organizzazione tecnica della U,C.Sozzigalli. Al via a difendere i colori gialloblù Ciclistica Novese e Maranello, A Cotignola si svolgerà il Meeting regionale Primi Sprint con il solo modenese in gara Flavio Mattia Richeldi.

Sabato presso il circolo Ali Dorate a Montale alle ore 17,30 in occasione della prima volta nella sua storia del passaggio del Giro d’Italia il giornalista e scrittore della rosea Marco Pastonesi dialogherà con Elio Giusti sul libro ’Quando Meo Volava’ storia ciclistica di Romeo Venturelli e Nunzio Pellicciari quest’ultimo vincitore di tante classiche con la maglia della gloriosa US Montalese società che ha dominato sulle strade italiane negli anni ‘50.

Andrea Giusti