Ciclismo, monologo della Iperfinish nel Gp Kemas per allievi

Santa Croce sull’Arno, 5 ottobre 2025 – Un vero e proprio monologo monocolore quello al quale hanno dato vita i tre atleti della Iperfinish finiti sul podio del 2° Gran Premio Kemas-Trofeo Pubblica Assistenza per allievi a Santa Croce sull’Arno. Lorenzo Luci, il vincitore, Edoardo Agnini e il campione toscano della categoria Emanuele Favilli finiti ai posti d’onore, hanno dato vita alla fuga dopo appena 7 chilometri mentre erano in programma tre giri pianeggianti prima di affrontare tre volte il circuito con la salita di Poggio Adorno. Il terzetto portatosi al comando è apparso letteralmente scatenato raggiungendo un vantaggio massimo di tre minuti che poi ha gestito con tranquillità e sicurezza fino al traguardo raggiunto con 1’55” di margine sul gruppo regolato per il quarto posto da Leonetti su Nieri.

Un vero e proprio spettacolo quello offerto dai tre allievi di una squadra che ha disputato una stagione splendida con 22 vittorie all’attivo (e domenica l’ultimo impegno del 2025 a Mercatale Val di Pesa nel Memorial Piero Forconi) e ben 60 piazzamenti nei primi cinque. I dirigenti e sponsor Vierucci, Ragoni, Fabbri, lo staff tecnico con Casagrande, Favilli, Luci, Roggi, Palumbo, si sono tolti davvero tante soddisfazioni. La gara santacrocese (un ringraziamento all’addetto alla segreteria Daniele Brotini, esempio di professionalità) organizzata dall’U.C. S.Croce ha visto al via 74 allievi dei quali 28 hanno tagliato il traguardo. Era valida per il Campionato Provinciale di Massa Carrara (in quella provincia non si sono svolte gare per allievi nel 2025) titolo conquistato da Gabriele Quilico del Team Più Sport.

ORDINE DI ARRIVO: 1) Lorenzo Luci (Iperfinish Fabbri) Km 80, in 2h00’35”, media km 39,806; 2) Edoardo Agnini (idem); 3) Emanuele Favilli (idem); 4) Salvatore Leonetti (Uc Empolese) a 1’55”; 5) Niccolò Nieri (Fosco Bessi Donoratico); 6) Ginesi; 7) Pierazzuoli; 8) Roggi; 9) Paganelli; 10) Fogli.