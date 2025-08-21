Ciclismo, presentato a Montignoso l'internazionale Trofeo Buffoni

Montignoso (Massa Carrara), 21 agosto 2025 – Si avvicina il Trofeo Francesco Buffoni, la gara internazionale juniores che partirà dal centro di Forte dei Marmi e si concluderà nei pressi di Villa Schiff a Montignoso. Quella del prossimo 14 settembre sarà l’edizione numero 56.

Il ritrovo sarà tutto a Forte dei Marmi con il ritrovo per tutte le operazioni preliminari presso il comune mentre la presentazione delle squadre e il via ufficioso (ore 13) sulle note dell’inno nazionale sarà presso il “Fortino” in Piazza Garibaldi al Forte. Il via ufficiale della gara lunga Km 135,4 al ponte sul fiume Versilia al Cinquale alle ore 13,30. Confermati i due circuiti ormai storici: l’anello della Versilia (Forte-Cinquale-Bonotti-Querceta-Forte), da ripetere quattro volte, e il circuito della Fortezza (Bonotti-Fortezza-Strettoia-Bonotti), che gli atleti affronteranno sei volte prima dell’arrivo fissato a Villa Schiff. Saranno 176 i corridori ai nastri di partenza, numero massimo consentito dal regolamento internazionale, in rappresentanza di 36 squadre: 22 tra le più forti italiane e 14 straniere, con la presenza delle nazionali di Slovenia, Kazakistan e Polonia, oltre a una selezione dal Messico e dagli Stati Uniti.

Al termine della gara verranno assegnate le sei maglie storiche – dedicate al vincitore assoluto, al Gran Premio della Montagna, al più combattivo, al miglior interprete del Circuito della Fortezza e del Circuito della Versilia, e al giovane meglio classificato – e le due speciali maglie intitolate a Marco Pantani e Michele Scarponi. Durante la presentazione della gara avvenuta stamani presso Villa Schiff è stato ricordato Rodolfo Tenerini, figura storica del Trofeo, con un riconoscimento consegnato alla sua famiglia per l’impegno e la dedizione profusi negli anni a sostegno della manifestazione.

“Anche quest’anno Montignoso è pronta ad accogliere con grande entusiasmo il Trofeo Buffoni, giunto alla sua 56esima edizione – ha dichiarato il sindaco Gianni Lorenzetti – Non è soltanto una competizione sportiva di altissimo livello, ma un momento in cui la nostra comunità si ritrova per celebrare lo sport, la passione e il talento dei giovani ciclisti provenienti da tutta Europa. Il Buffoni è diventato negli anni un punto di riferimento per la categoria Juniores, una vera palestra per i campioni del futuro. A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza di Montignoso voglio ringraziare l’Asd Francesco Buffoni, gli organizzatori, i volontari, le forze dell’ordine e la Regione Toscana che, con il suo sostegno, riconosce il valore sportivo e promozionale di questo evento. Benvenuti a Montignoso a tutti gli atleti, le squadre, gli accompagnatori e il pubblico: sarà una giornata di sport, emozioni e condivisione”.

Fabio Del Giudice, presidente del Trofeo Buffoni, ha voluto sottolineare l’importanza della sinergia con le istituzioni locali: “Il sostegno del Comune di Montignoso è per noi fondamentale e voglio ringraziare il sindaco e l’amministrazione per l’impegno e la vicinanza che dimostrano ogni anno. Organizzare una manifestazione di questa portata richiede passione, sacrificio e lavoro di squadra: sapere di poter contare su una comunità unita e sulle istituzioni rende tutto più solido e ci permette di guardare avanti con fiducia. Il Trofeo Buffoni è cresciuto nel tempo proprio grazie a questa rete di collaborazione, che ci consente di portare sulle nostre strade i migliori giovani ciclisti del mondo, trasformando il territorio in una vetrina internazionale di sport e accoglienza”.