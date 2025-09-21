Ciclismo - Mtb. Bene i giovani del Garfagnana

I bikers della Sc Garfagnana Mtb sono stati impegnati a Pratovecchio (Arezzo) nel cross country valido per il circuito dell’Xco Toscana. Negli "Allievi" II anno (16 anni) buonissima prestazione da parte di Alex Rossi, quarto, conservando la maglia di leader. Nella top ten Saverio Rossi e Matteo Robert Martinelli, rispettivamente sesto e settimo. Negli "Allievi" I anno (15 anni) Edoardo Rabboni termina sesto, posizione che lo fa scivolare al secondo posto della generale, a due punti dal leader. Tutto da decidere, quindi, nell’ultima gara del trofeo "Xco" a Gavorrano. Ritornando a Pratovecchio, un plauso anche a Cosimo Bianchini, nono tra gli "Esordienti" II anno (14 anni). Sale sul podio Lorenzo Gonnella, impegnato negli "Esordienti" I anno (13 anni) che conquista un buonissimo terzo posto. Sul pezzo anche Luca Marchi: è sesto. Undicesimo è Jacopo Tilli. La giornata ha offerto anche il giusto spazio agonistico per i "Giovanissimi" (7-12 anni), con la presenza di due quote rosa: terzo posto per Irene Janis Martinelli tra le "G6" (12 anni) e quarto per Iris Martinelli tra le "G5" (11 anni).