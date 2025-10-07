Ciclismo. Mucciarini e Paltrinieri, la vittoria è doppia

L’allieva di Serramazzoni Anna Mucciarini e lo juniores di Finale Emilia Matteo Paltrinieri hanno centro due splendidi successi in una prima domenica d’ottobre da incorniciare per il ciclismo modenese. A Buscoldo di Curtatone (Mn) la serramazzonese Anna Mucciarini ha ingranato la quinta vittoria stagionale precedendo allo sprint la compagna di fuga la veneta Luisotto. Terza vittoria stagionale per il finalese Matteo Paltrinieri che si è aggiudicato a Rigutino di Arezzo il Giro delle Valli Aretine quest’anno riservato agli juniores precedendo sul traguardo toscano il compagno di fuga Uguccioni l’unico che è riuscito a tenergli la ruota sulla salita finale.

A Cavezzo si è svolto il Meeting Emiliano Romagnolo per Giovanissimi con l’organizzazione congiunta della Ciclistica Novese e della Pol. S.Marinese con il supporto di Ferro Bike ed amministrazione comunale. Hanno gareggiato ben 34 società emiliano romagnole con i modenesi Chiara Parisi (U.C.Sozzigalli) e Flavio Mattia Richeldi (Ciclistica Maranello) che hanno colto il bronzo nelle rispettive categorie mentre tra le società la migliore delle gialloblù classificata è stata la Sozzigalli che ha superato la Novese,Iaccobike Sassuolo,Maranello, Pol.S,Marinese e Puntrack Modena.

A Tarvisio (Udine ) ha aperto la stagione del ciclocross il Team Ale Colnago Modena con il neo acquisto e tricolore Gioele Bertolini secondo dopo una lotta serrata con l’iridato Stefano Viezzi e la vice tricolore Rebecca Gariboldi su di un percorso durissimo con mista pioggia e neve ha concluso sul terzo gradino del podio con vittoria dell’azzurra Sara Casasola. Bronzo anche per la juniores Sara Peruta mentre hanno chiuso nella top five tra donne junior Nicole Azzetti e l’allievo 2° anno Lucio Baccini e nella top ten Julia Kostner 8^ tra le junior e Greta Masini tra le allieve del 2° anno,Tanti piazzamenti anche di prestigio per la compagine del presidente Stefano Belloi e diretta da Milena Cavani ed Eva Lechner che ha abbandonato l’attività agonistica.

Elio Giusti