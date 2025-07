Ciclismo Nel prestigioso Memorial Enzo Sacchi. Pietro Martinelli trionfa negli Esordienti

Nei giorni scorsi è andato in scena al Velodromo Enzo Sacchi di Firenze la riunione in pista denominata Memorial Enzo Sacchi, in onore dell’olimpionico di Helsinki 1952. Tanti gli atleti al via delle varie categorie, con la presenza anche del commissario tecnico settore pista Ivan Quaranta, che ha radunato alcuni tra i migliori pistard italiani per testare la condizione in vista degli Europei in programma nella prossima settimana.

Negli Esordienti presente anche un pezzo di Lunigiana con il portacolori Pietro Martinelli della Sc Villafranca del patron Emiliano Giusti. L’alfiere giallonero, sotto la guida del tecnico Matteo Bastoni, ha affrontato le prove della velocità, scratch ed eliminazione andando a cogliere sempre piazzamenti nelle prime due posizioni e vincendo l’eliminazione. Risultati questi che gli hanno permesso di vincere la classifica generale a punti e il trofeo. Grande la soddisfazione del ragazzo che negli ultimi due anni ha fatto molta esperienza in pista, dedicandogli parecchie ore di allenamento con non pochi sacrifici vista la distanza della Società lunigianese da Firenze. Ora occhi puntati sul campionato regionale di metà luglio e sull’Italiano di fine luglio che si disputeranno sul Velodromo fiorentino, cosa gradita a Martinelli che lo conosce molto bene.