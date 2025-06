Ciclismo Nella Coppa “Giugno aglianese“. IIl Velo Club trionfa con Martinelli. Medaglia di bronzo per La Monica

Torna al successo Alessio Martinelli, il miniciclista del Velo Club Carrara “Carlo & Raffaella“, che sul circuito ricavato all’esterno dello stadio di Agliana, nel pistoiese, si aggiudica la gara del G3 (età 9 anni) nella prima edizione della Coppa “Giugno aglianese“. Alla kermesse su strada pianeggiante riservata ai giovanissimi, hanno partecipato 130 corridori, suddivisi secondo le categorie di appartenenza e provenienti da 20 società. Nella stessa categoria G3, Diego Corradi è arrivato nel gruppo di fondo. Per la società rossonera, in gara anche Lorenzo La Monica che nella categoria G2 (età 8 anni) sale sul podio classificandosi al terzo posto.

Arrivo nel gruppo invece per Andrea Petricciuolo nella G2 (età 8 anni) e per Lucia Petricciuolo nella G5 femminile (età 11 anni). La squadra rossonera dei giovanissimi è allenata da Nico Fioravanti e dal suo vice Alessio Corradi. Intanto il Velo Club è al lavoro per organizzare la 58ª edizione del trofeo “Giancarlo Berti Falorni“ e il 22° trofeo “Giacomo Musetti“, riservati alla categoria Esordienti, la cui disputa è in calendario per il prossimo mese di luglio sulle strade carraresi. Promettente corridore, Giancarlo Beppe Falorni è deceduto nel 1966 a causa di un incidente stradale, mentre Giacomo Musetti, appassionato delle due ruote, è stato vittima di un incidente sul lavoro nel 2002.

ma.mu.