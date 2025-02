Ciclismo. Non solo Coppa Agostoni, il calendario dello Sport Club Mobili Lissone

Non solo la Coppa Agostoni ma tanto ciclismo nel programma dello Sport Club Mobili Lissone. Il neo presidente Alessandro Rolandi e il suo staff hanno ufficializzato il calendario gare per la stagione 2025 che naturalmente ha come fiore all’occhiello la prestigiosa classica riservata ai professionisti.

Quest’ultima, prova del Trittico Regione Lombardia vinta lo scorso anno dall’elvetico Marc Hirschi, si svolgerà il 5 ottobre a ridosso del Giro di Lombardia e festeggia la sua 78sima edizione.

Ma vediamo nel dettaglio un po’ quali sono gli altri appuntamenti promossi dal team brianzolo. La serie degli eventi sarà aperta dalla Agostoni Gravel Bicimania in data 30 marzo.

Si tratta di una prova riservata ai Cicloamatori e si snoderà su un tracciato tra asfalto e sterrato con partenza e arrivo a Lissone. A seguire la terza edizione del Memorial Romano Erba, storico ex presidente del sodalizio, per la categoria Giovanissimi (ragazzi dai 7 ai 12 anni) che si disputerà il 13 aprile con il ritrovo fissato alla Biblioteca Comunale.

I Giovanissimi saranno ancora protagonisti il 12 settembre nella seconda edizione del “Fire Minisprint“ manifestazione serale che si terrà nei pressi della Caserma dei vigili del fuoco. Quindi il 21 settembre andrà in scena “Aspettando la Coppa Agostoni“ pedalata cicloturistica aperta a tutti gli appassionati e a qualunque tipo di bicicletta.

Infine, come si diceva prima, l’appuntamento più importante ed amato, l’attesissima Coppa Ugo Agostoni-Giro delle Brianze avvenimento clou dello Sport Club Mobili Lissone che fin d’ora è al lavoro per presentare al meglio uno spettacolo di straordinario respiro internazionale, che vedrà tra i protagonisti i migliori corridori del panorama europeo.

Danilo Viganò