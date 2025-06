Ciclismo. Oggi a Maranello appuntamento col Memorial Manfredini Cassani

Il Memorial Manfredini Cassani a Maranello è un classico appuntamento del ciclismo giovanile nella nostra provincia e si svolgerà, come negli ultimi anni, sulle vie dedicate ai piloti, in particolare sulle vie Villoresi e rotonda Cassani che, in coppia, si aggiudicarono la mitica Mille Miglia nel 1951. Pasquale Cassani e Giuseppe Manfredini sono stati i soci fondatori e si sono succeduti alla presidenza del società che è stata insignita della Stella di Bronzo del Coni. Alla gara, patrocinata dal Comune e riservata alla categoria Giovanissimi, saranno impegnate nelle varie categorie un centinaio di atleti con diverse società fuori regione. Il via della prima gara verrà dato alle ore 9.30 e sarà preceduta dal passaggio di una Ferrari, che poi verrà affiancata alla premiazione di ogni vincitore (nella foto). Quest’anno, oltre a Cassani e Manfredini, verrà ricordato un diesse della Ciclistica Maranello, Efrem Vandelli, recentemente scomparso.

Intanto, dopo aver conquistato la maglia di campione regionale a cronometro su strada, Nicolò Fiumara guiderà il Team Paletti Modena per centrare il bis nel piacentino. Assieme a Fiumara cercherà di mettersi in luce Marcello Pelloni già due volte campione regionale tra gli esordienti. La gara piacentina prenderà il via alle ore 14 sulla distanza di 84 chilometri. Ieri a Trieste si è svolta la prova tricolore delle donne juniores con la vittoria della figlia d’arte Matilde Rossignoli con la modenese di Alessia Orsi al primo anno nella categoria che ha colto una pregevole 11^ piazza.

Andrea Giusti