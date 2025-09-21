Ciclismo. Oggi il Giro di Romagna. Partenza da Lugo e arrivo a Castrocaro

Dopo il grande ritorno dello scorso anno, a distanza di 13 anni dall’ultima edizione ufficiale del Giro della Romagna Pro, ecco nuovamente oggi in gara i ciclisti professionisti sulle strade romagnole, con partenza da Lugo e arrivo a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Quasi 200 i chilometri da percorrere.

La partenza, da piazza dei Martiri a Lugo, alle ore 11,30 anche se il chilometro 0 – da cui si potrà iniziare a fare sul serio – è posizionato all’uscita di Lugo lungo la San Vitale, in direzione di Sant’Agata sul Santerno. Passata Massa Lombarda il gruppo si dirigerà verso San Patrizio, più o meno alle ore 12 o qualche minuto prima.

Lungo la Selice si prosegue per Conselice e poi San Bernardino, Belricetto per approdare a Maiano verso le 12,20: si ritorna poi verso Lugo e Bagnacavallo, attraversando il passaggio a livello, prima di approdare a Cotignola poco prima delle 12,45, ovviamente gli orari potrebbero subire cambiamenti, a seconda della velocità dei corridori.

Dopo una cinquantina di chilometri nervosi e tortuosi ma pianeggianti, la corsa entrerà nel territorio forlivese a Villafranca, verso tra le ore 13. Dopo il passaggio a San Martino e Villanova, il Giro passerà da Villagrappa, per approdare, percorsi 73 chilometri, all’inizio del circuito che misura 17,5 chilometri e che i ciclisti, dovranno ripetere 7 volte prima dell’arrivo, tra le 16 e le 16,30 in via Marconi a Castrocaro.