Ciclismo: un altro oro su pista per la toscana Vittoria Guazzini

Santiago del Cile, 24 ottobre 2025 – Con una prestazione straordinaria e grazie a un finale magnifico, il quartetto azzurro della Nazionale Italiana guidato dal commissario tecnico Marco Villa, è tornato dopo tre anni a vincere il Campionato del Mondo nella prova dell’inseguimento a squadre sulla pista di Santiago del Cile dove fino a domenica 26 ottobre è in corso la rassegna iridata. Nella squadra azzurra e pilastro fondamentale del quartetto, la toscana di Poggio a Caiano Vittoria Guazzini che ha condotto l’ultimo giro consentendo al “trenino azzurro” di superare nella finalissima la forte e temibile Germania.

Per la ventiquattrenne atleta pratese un’altra perla di una carriera straordinaria. Vittoria Guazzini ha vinto in carriera fino ad oggi, e se non abbiamo perso il conto, 23 medaglie d’oro, 13 di argento e otto di bronzo. La poggese dopo il successo di stanotte sarà ancora impegnata in paio di altre specialità in questi mondiali in Cile e lo staff azzurro confida molto nella gara della Madison che vedrà impegnata Vittoria Guazzini in coppia con Chiara Consonni, ovvero il duo che nell’agosto 2024 ottenne l’oro olimpico a Parigi.