Ciclismo. Paletti torna alle gare dopo la mononucleosi

L’ultima domenica d’agosto oltre al Città di Formigine campionato regionale allieve ed esordienti è ricco di altri appuntamenti. Tra i professionisti, il finalese Giovanni Aleotti, impegnato dopo un inizio brillante nella Vuelta al fianco dell’australiano Hindley e alla giovane promessa Giulio Pellizzari, dopo due tappe di grandi montagne ha finalmente corso una tappa tutta pianeggiante, che si è conclusa a Saragozza nel gruppone con vittoria di Philipsen su Viviani. Già da oggi sarà impegnato in una impegnativa tappa, con arrivo ai 1525 metri del Valdezcary, per accompagnare Hindley e Pellizzari a lottare per il podio.

Oggi rientra finalmente alle gare Luca Paletti, bloccato da una noiosa mononucleosi che lo ha tenuto lontano dalle gare per 40 giorni. Il portacolori della Vf Group Bardiani sarà al via della semiclassica francese di 187,5 km, il Gran Prix De Plovay, dove verificherà la sua condizione al rientro. Prosegue la preparazione, dopo l’infortunio prima del Tour de Limousine, del pavullese Luca Covili che nonostante i punti di sutura al gomito, ha continuato ad allenarsi su strada e spera di rientrare alle corse la prossima settimana.

Per il ciclismo giovanile, sull’Autodromo Dino ed Enzo Ferrari dovevano gareggiare ieri ben 200 Giovanissimi, ma un forte temporale nella mattina ha costretto gli organizzatori ad annullare la manifestazione come previsto dal regolamento della federciclismo. Oggi in Toscana il campione regionale degli allievi a cronometro Nicolò Fiumara, dopo aver concluso il Giro delle Tre Province, capeggerà il Team Cicli Paletti, affiancato dall’ex campione regionale degli Esordienti, Marcello Pelloni nella 65^ Coppa Caduti di Casalguidi Memorial Ballerini una classica nel calendario nazionale che si disputa sulla distanza di km 84,100 con il via alle ore 15.30. A Formigine con il via alle 15 le donne esordienti seguite alle 16.15 dalle allieve oltre alle maglie di campionesse regionali per le modenesi saranno in palio i titoli gialloblù di leader della nostra provincia.

Andrea Giusti