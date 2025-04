Ciclismo, il successo di Pasqualando. I risultati delle gare a Ponte a Egola

Ponte a Egola,20 aprile 2025 – La seconda giornata di ”Pasqualando” rassegna che si può tranquillamente definire anche “Pasqua pedalando” si è aperta con la gara esordienti primo e secondo anno (partenza unica ai 76 atleti). Mattinata grigia sul circuito della zona industriale di Ponte a Egola, e Pasqua felice per il veneto Pietro Foffano del G.S. Mosole, primo assoluto con una volata magnifica davanti a tutto il gruppo dopo un attento controllo della gara.

Soddisfazione anche per il secondo classificato Vincenzo Vito del Team Cesaro Franco-Ballerini in quanto è stato il migliore del primo anno, ed anche per lui come per Foffano questa in Toscana è stata la terza vittoria stagionale. Una gara vivace con diversi atleti che hanno provato anche ad uscire dal gruppo lungo l’anello del circuito ma la conclusione è stata a ranghi compatti e Foffano è stato il più bravo di tutti in assoluto.

ORDINE DI ARRIVO (2° anno): 1)Pietro Foffano (G.S. Mosole) km 24,200, in 36’22”, media km 39,927; 2)Tommaso Marini (Coltano Grube); 3)Niccolò Iacopi (Pedale Toscano); 4)Andrea Pierobon (Cicli Fiorin); 5)Filippo Belloni (S.C. Villafranca); 6)Maffei; 7)Frasconi; 8)Leo; 9)Ventura; 10)Colombo. ORDINE DI ARRIVO (1° anno): 1)Vincenzo Vito (Team Cesaro-Franco Ballerini); 2)Santiago Bembo (G.S. Mosole); 3)Diego Della Polla (Coltano Grube); 4)Pietro Gavazzi (Cycling Piton); 5)Edoardo Stefanini (Coltano Grube); 6)Cavallini; 7)Santini; 8)Cesaro; 9)Rayadi; 10)Tognetti.

La gara Allievi

Il rullo compressore della compagine allievi della Iperfinish ingrana la quarta vittoria consecutiva nella gara di “Pasqualando” a Ponte a Egola. A vincere per la seconda volta in questa stagione e dopo il successo sul circuito di Pontassieve di due settimane fa è il livornese Emanuele Favilli (suo padre Elia è stato professionista ed attualmente allena e prepara la squadra Iperfinish assieme a Francesco Casagrande). Una gara dove la superiorità della squadra di Fucecchio è apparsa evidente con un paio di allunghi del campione toscano della categoria Luci e nel finale quello della coppia Agnini-Favilli e del bravissimo Fogli dell’Empolese il quale stretto nella morsa della squadra fucecchiese non poteva fare di più di quello che ha fatto.

Nel corso del penultimo giro l’allungo di Favilli che si presentava così da solo sul traguardo di via Del Cuoio, mentre il suo compagno di squadra Agnini andava a cogliere il secondo posto. Alla gara condotta ad oltre 44 di media hanno preso il via 92 corridori.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Emanuele Favilli (Iperfinish) Km 46,200, in 1h02’, media km 44,590; 2)Edoardo Agnini (idem) a 25”; 3)Tommaso Fogli (Uc Empolese) a 27”; 4)Lorenzo Luci (Iperfinish) a 41”; 5)Aleksander Kolarski (Sancascianese); 6)Nieri; 7)Frosini; 8)Pascarella; 9)Spanio; 10)Moretti.

La gara femminile

Cinquantuno atlete tra élite, under 23 e juniores hanno preso parte alla gara “Open” femminile di “Pasqualando” conclusasi in volata con il successo di Gaia Tormena della Isolmant-Premac-Vittoria, sulla junior Agata Campana e sulla compagna di squadra Zanetti. Uno-due quindi per la forte squadra femminile della vincitrice, al termine di una gara con poche emozioni e che era valida anche per i titoli toscani e per quelli della provincia di Pisa. Grazie al decimo posto la maglia di campionessa regionale under 23 è stata indossata da Rebekka Pigolotti che gareggia nella formazione marchigiana del Club Corridonia.

La prima atleta tra le juniores è risultata Agata Campana della BFT Burzoni (seconda assoluta), ed in questa categoria grazie al terzo posto il titolo toscano è stato vinto dall’aretina Elisa Ferri del Team Zhiraf Pagliaccia, mentre quello provinciale è andato a Giulia Lepri sempre della Zhiraf Pagliaccia.

ORDINE DI ARRIVO (assoluto): 1)Gaia Tormena (Isolman-Premac-Vittoria) - 1^ élite - Km 63,800, in 1h30’40”, media km 42,221; 2)Agata Campana (BFT Burzoni) – 1^ juniores -; 3)Emanuela Zanetti (Isolmant Premac Vittoria); 4)Elisa Tottolo (Aromitalia 3T Vaiano) – 1^ under 23 -; 5)Chantal Pegolo (Conscio Pedale del Sile); 6)Sacchi; 7)Crestanello; 8)Ferri; 9)Minichino; 10)Iaccarino.

La gara femminile Esordienti

Non perdona in terra di Toscana dove peraltro aveva già vinto a Castiglion Fibocchi in provincia di Arezzo, Nicole Bracco, classe 2011 (è nata nel mese di dicembre) brillante portacolori della S.C. Maderno. A Ponte a Egola in provincia di Pisa nella zona del comprensorio del cuoio e delle pelli, ha vinto la penultima gara delle 10 in programma di “Pasqualando” precedendo le toscane Colzi, Giovannetti e Micchi e Aurora Cerame compagna di squadra della Bracco e che è risultata la prima tra le atlete di 13 anni.

Un’ottantina le giovani atlete impegnate su 10 giri pari a 22 km. Gruppo costantemente compatto, qualche scaramuccia e qualche tentativo di fuga, quindi l’epilogo con la progressione vittoriosa della Bracco al quinto successo stagionale.

ORDINE DI ARRIVO (assoluto): 1) Nicole Bracco (S.C. Cesano Maderno) km 22, in 33’26”, media km 39,482; 2)Sara Colzi (Capannori); 3)Olivia Giovannetti (Team Fabiana Luperini); 4)Sofia Micchi (Donoratico); 5)Aurora Cerame (Cesano Maderno) – 1^ classificata del primo anno -; 6)Rossi: 7)Bertolucci; 8)Genovese; 9)Sferragatta; 10)Bolletta.