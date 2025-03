Ciclismo. Pavullese, i campioncini. Sulle orme di Covili

La Ciclistica Pavullese del presidente Gino Mariani ha presentato domenica scorsa con la regia dell’instancabile Mauro Caselli la compagine dei Giovanissimi che difenderanno i colori del club frignanese che ha visto tra le proprie file il 28enne professionista Luca Covili.

L’attuale presidente Gino Mariani coetaneo del mitico Meo Venturelli da Sassostorno ultimo italiano in maglia rosa a Sorrento nel 1960 rappresenta l’anello di congiunzione tra la società di Pavullo che dominava le migliori gare degli anni ‘50 assieme ai fratelli Gabriele e Giordano Giusti. Il circuito degli Assi che vedeva migliaia di spettatori, grazie alla caparbietà di Mauro Caselli è tornato a disputarsi seppure per la categoria Giovanissimi che sognano di diventare professionisti come il conterraneo Luca Covili (VF Group Bardiani) 18° nella classifica finale del Giro d’Italia 2024. La manifestazione del Circuito degli si svolgerà domenica 7 settembre come ha confermato il vice sindaco ed assessore allo sport Alessandro Monti che ha applaudito gli atleti diretti Augusto Bertoni e Mirko Pontiroli Hanno presenziato la consigliera regionale Milena Cavani, i presidenti provinciale on.Ercole Morselli e l’attuale presidente Enzo Varin Questi i ragazzi del 2025 Lorenzi Cerri,Giacomo Covil,Matte Bruschini , Emanuele Cesa,Mattia Cerri,Davide Birsani,mAlfonso Muccchè,Matteo Bardani,Simone Caselli,Marcello Tomei Riccardo Rondelli, Gabriele Frunza e Federco Tremosinu mentre stati premiato l’esordiente Valerio Ballantini che vestirà la casacca della Ciclistica Maranello nella stagione che prenderà il 23 marzo a Cavriago(Re).

Andrea Giusti