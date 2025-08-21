Ciclismo: Pegaso Bike Service e la diretta testuale della corsa

Firenze, 21 agosto 2025 – In Toscana è una novità assoluta ma può darsi che da altre parti il servizio sia stato già sperimentato e attivato. Pegaso Bike Service la società che gestisce la maggior parte dei servizi radio informazione in occasione delle corse ciclistiche in Toscana con il Gruppo Radio Corsa Toscana, ha sperimentato e diciamo subito con grande successo la diretta live testuale della 78^ Firenze-Viareggio dalla partenza fino all’arrivo. Si tratta di accedere tramite un link al Canale appositamente creato su Telegram e sul telefonino scorreranno le notizie della corsa continuamente. Un servizio che dà la possibilità agli sportivi e agli appassionati di ciclismo di non perdere nulla della gara e del suo svolgimento, e che anche le ammiraglie al seguito e gli altri addetti ai lavori hanno la possibilità di seguire. “E’ un servizio che porteremo avanti – afferma Dimitri Bessi della Pegaso Bike – e siamo contenti e soddisfatti dei riscontri avuti alla prima diretta testuale, nonché dell’utilità del servizio per tutti per poter lavorare ed operare al meglio”. A noi che dal traguardo di Viareggio abbiamo seguito tutta la gara il servizio è piaciuto e la speranza che possa essere ripetuto in numerose gare. Per questo il grazie va a Dimitri Bessi, a sua moglie Barbara Morozzi spesso alla guida della vettura di radio informazione, Lorenzo Volpi, Paolo Ceccarini, ai motociclisti Adriano Dini (coordinatore), Sandro Manzi, Piero Germelli, Valerio Donati, Stefano Fabbri, che hanno proposto questa innovazione per migliorare la qualità organizzativa di una gara ciclistica, debuttando in una classica eccellente come quella nazionale di Ferragosto.