Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Ciclismo
  4. Ciclismo. Pellizzari in azzurro. Correrà ai Mondiali

Ciclismo. Pellizzari in azzurro. Correrà ai Mondiali

Non potevano passare inosservati i risultati e i passi da gigante di Giulio Pellizzari che è stato così convocato...

di LORENZO MONACHESI
18 settembre 2025
La gioia di Giulio Pellizzari quando ha vinto una tappa della Vuelta

La gioia di Giulio Pellizzari quando ha vinto una tappa della Vuelta

XWhatsAppPrint

Non potevano passare inosservati i risultati e i passi da gigante di Giulio Pellizzari che è stato così convocato in nazionale per i Mondiali. Saranno sei gli atleti che faranno l’esordio in maglia azzurra al mondiale strada élite: Giulio Pellizzari, Marco Frigo (riserva lo scorso anno), Lorenzo Fortunato e Matteo Sobrero tra gli uomini; Francesca Barale e Monica Trinca Colonel tra le donne. C’è anche il forte ciclista camerte tra i 27 convocati dall’Italia per questi Mondiali, in programma dal 21 al 28 settembre in Ruanda, primo Paese a ospitare la competizione in Africa. A fare da cornice alla rassegna iridata sarà la capitale Kigali.

"La Nazionale per i Mondiali – ha detto il Filippo Ganna, che non parteciperà alla competizione – può contare su tanti corridori che hanno disputato una Vuelta durissima e quindi avranno sicuramente la condizione ideale per affrontare l’impegno". Tra questi c’è Pellizzari che ha vinto una tappa alla Vuelta e che ha chiuso la corsa al sesto posto. La nazionale Uomini Elite è formata da Marco Frigo (Israel Premier Tech), Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe), Fausto Masnada (XDS Astana Team), Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), Andrea Bagioli (Lidl-Trek), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Matteo Sobrero (Red Bull Bora Hansgrohe).

Sul fronte competizione il commissario tecnico Marco Villa non ha dubbi: "Siamo una squadra completa e abbiamo le nostre carte da giocarci. La nostra sarà una Nazionale pronta a coprire ogni ruolo, con corridori che sapranno dare il loro contributo alla causa e con Ciccone che è entusiasta di ricoprire il ruolo di leader".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su