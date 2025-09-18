Ciclismo. Pellizzari in azzurro. Correrà ai Mondiali

Non potevano passare inosservati i risultati e i passi da gigante di Giulio Pellizzari che è stato così convocato in nazionale per i Mondiali. Saranno sei gli atleti che faranno l’esordio in maglia azzurra al mondiale strada élite: Giulio Pellizzari, Marco Frigo (riserva lo scorso anno), Lorenzo Fortunato e Matteo Sobrero tra gli uomini; Francesca Barale e Monica Trinca Colonel tra le donne. C’è anche il forte ciclista camerte tra i 27 convocati dall’Italia per questi Mondiali, in programma dal 21 al 28 settembre in Ruanda, primo Paese a ospitare la competizione in Africa. A fare da cornice alla rassegna iridata sarà la capitale Kigali.

"La Nazionale per i Mondiali – ha detto il Filippo Ganna, che non parteciperà alla competizione – può contare su tanti corridori che hanno disputato una Vuelta durissima e quindi avranno sicuramente la condizione ideale per affrontare l’impegno". Tra questi c’è Pellizzari che ha vinto una tappa alla Vuelta e che ha chiuso la corsa al sesto posto. La nazionale Uomini Elite è formata da Marco Frigo (Israel Premier Tech), Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe), Fausto Masnada (XDS Astana Team), Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), Andrea Bagioli (Lidl-Trek), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Matteo Sobrero (Red Bull Bora Hansgrohe).

Sul fronte competizione il commissario tecnico Marco Villa non ha dubbi: "Siamo una squadra completa e abbiamo le nostre carte da giocarci. La nostra sarà una Nazionale pronta a coprire ogni ruolo, con corridori che sapranno dare il loro contributo alla causa e con Ciccone che è entusiasta di ricoprire il ruolo di leader".