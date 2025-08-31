Ciclismo. Piva in grande spolvero, ottimo secondo al Giro del Lago

Ottimo secondo posto di Matteo Piva (nella foto) ieri, nella seconda tappa del Giro del Lago del Lemano internazionale a tappe per la categoria juniores in corso in Svizzera. Il giovane portacolori del Gruppo Sportivo Giovani Giussanesi ha sfiorato il bersaglio nella frazione che si è conclusa in località Essert Romand. La prova si è svolta sulla distanza di 87,4 chilometri e presentava un tracciato impegnativo che i concorrenti hanno affrontato di buona lena dandosi battaglia fin dalle primissime battute. Piva è andato più volte all’attacco fino a scremare il gruppo in vista del traguardo dove è stato preceduto dal francese Timothee Coudiere, del Team Total Energies U19, che ha colto il successo con 56’’ di vantaggio sull’atleta della Giussanesi mentre l’altro transalpino Louka Didier chiudeva in terza posizione con un gap di 1’05’’. Coudiere è anche il nuovo leader della classifica generale. Bene anche Luca De Mercanti che si piazza al 19esimo posto. Oggi è previsto il gran finale del Giro con la terza tappa che porterà i corridori da Chezery a Col de Menthieres per un totale di 98,6 chilometri. Dan.Vig.