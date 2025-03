Ciclismo, Poggiali racconta la sua carriera al Museo Gino Bartali

Bagno a Ripoli (Firenze), 7 marzo 2025 - Una splendida serata con un centinaio di persone a gremire la sala del Museo del Ciclismo Gino Bartali a Ponte a Ema, per ascoltare (ed è sempre un piacere) l’ex campione del ciclismo, il fiorentino Doc Roberto Poggiali. Un’altra serata ideata da Maurizio Bresci e Marco Pasquini con la collaborazione di Pedale Vintage 4G, dopo quelle precedenti quando furono ricordati altri campioni del pedale come Learco Guerra ed Enzo Sacchi. Poggiali nel suo fantastico racconto ha voluto iniziare ricordando Andrea Bresci, che profuse immenso impegno e passione per il Museo alla guida dell’Associazione ora presieduta dal figlio Maurizio.

Una carriera quella di “Robertino” ricca di momenti felici vicino ai campioni del suo tempo, il ricordo delle vittorie, ma anche i momenti difficili, ed una volta sceso di bici ha voluto ricordare il suo impegno come tecnico regionale alla guida della Rappresentativa della Toscana al Giro della Lunigiana juniores. Tra i personaggi intervenuti, Elisabetta Nencini, il vincitore di un Giro d'Italia Andy Hampsten, Giancarlo Brocci, il telecronista della RAI per il ciclismo Francesco Pancani, Nicola Armentano della Città Metropolitana di Firenze, Gianni Taccetti esponente provinciale del Coni, Giuliano Passignani del Club Glorie Toscane di ciclismo, Giovanni Buti dell’Uisp, Tommaso Coppolaro dell’Ufficio Sport del Comune di Firenze, oltre a tanti sportivi e amici di Poggiali. Emozionante la sorpresa finale con i video saluti di Norma Gimondi, di Bugno e Chiappucci, Stefano Del Re, Moser e Saronni. Roberto Poggiali che conserva un diario che annotava in maniera meticolosa giorno dopo giorno durante la sua carriera ciclistica, ha raccontato solo la metà della sua storia, per cui alla fine della serata è stato deciso da Maurizio Bresci di invitare nuovamente Roberto nel mese di giugno, sulla terrazza del Museo per una serata all’aperto con altri episodi, racconti, aneddoti e tanto altro ancora.