Ciclismo. Premiati i giovani della ’Maranello’

Nell’ambito della tradizionale Festa dello Sport che si svolge annualmente a Maranello, la Ciclistica Maranello ha avuto la possibilità di far provare a decine di ragazzi/e il mondo del ciclismo nella splendida cornice del Parco Enzo Ferrari. Con l’organizzazione dei diesse Simone Pavarelli ed Andrea Zanni ragazzi/e si sono cimentati sul tracciato predisposto. Nella serata presso l’Auditorium Enzo Ferrari sono stati consegnati gli attestati (foto) alle giovani promesse della società presieduta da Pietro Manfredini. Sono saliti sul palco per ricevere il riconoscimento relativo alla stagione 2024 Alessio Bonfiglioli, Diego Lugari, Francesco Michelini Flavio Mattia Richeldi e Maria Beatrice Stefanelli. I premi sono stati consegnati dal sindaco della Città di Maranello Luigi Zironi, dall’assessore allo sport Juri Fontana e dal presidente della Maranello Sport Antonio Bedini. Gli esordienti della Ciclistica Maranello sono stati protagonisti nel weekend della Coppa d’Oro a Borgo Valsugana (Trento) con oltre 400 partenti tra le categorie del 1° e 2° anno. Hanno terminato l’impegnativa prova gli esordienti del 1° anno Valerio Ballantini e Giovanni Stefanelli.

Andrea Giusti