Ciclismo: premiato dal sindaco. Piccolo Giro dell’Emilia dominato da Lock. La Sc Ceretolese raccoglie applausi

Un Piccolo Giro dell’Emilia che non ha lesinato spettacolo a Zola Predosa, un roster di partecipanti di qualità, un percorso spettacolare, un paesaggio autunnale mozzafiato, una interpretazione della corsa, da parte dei corridori, volta allo show. Il risultato, un Piccolo Giro da oscar, per la gioia dei tanti appassionati che hanno assiepato le strade e il viale d’arrivo per applaudire un gruppo di atleti di grande spessore.

Vince Dennis Lock (General Store-Essebi-Curia), che già si era imposto, nei giorni precedenti, sul traguardo di Collecchio. Dennis si invola sullo strappo di Montevecchio, ormai diventato il punto tecnico iconico del Piccolo Giro dell’Emilia, quando, in coppia con Alessandro Cattani (Technipes-In EmiliaRomagna) prende vantaggio sul gruppo dei migliori.

Arriva in solitudine, a braccia levate, sul traguardo di Zola Predosa di via Risorgimento. A premiarlo il sindaco Davide Dell’Omo e il consigliere delegato Ernesto Russo nella prestigiosa cornice di Piazza del Municipio.

Ancora una volta la Sc Ceretolese e il suo gruppo di appassionati sostenitori dà via a una prova che soddisfa tutti e che dà già appuntamento alla prossima stagione.

L’ordine di arrivo: 1) Dennis Lock; 2) Nicholas Travella (Vc Mendrisio); 3) Alessandro Cattani (Technipes-InEmiliaRomagna); 4 George Wood George (Zappi Racing Team); 5) Nicola Zumsteg (Vc Mendrisio); 6) Tommaso Bessega (Biesse-Carrera-Premac); 7) Tommaso Bambagioni (Trevigiani-Energia Pura-Marchiol); 8) Raffaele Veneri (Sissio team); 9) Giosuè Crescioli (Maltinti-Banca di Cambiano); 10) Matteo Baseggio (Padovani-Polo-Cheryy Bank).