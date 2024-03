Ciclismo: presentata a Firenze la "Ciclostorica La Lastrense"

Firenze,8 marzo 2024 - La Ciclostorica La Lastrense che si svolgerà il 16 e 17 marzo a Lastra a Signa, è stata presentata a Firenze, con gli interventi di Nicola Armentano, Consigliere con delega allo Sport della Città Metropolitana di Firenze, Angela Bagni Sindaca di Lastra a Signa, Mauro Caverni Vicepresidente del G.S. Tre Emme, Marco Ceccantini e Giovanni Buti dell’UISP Firenze, Gianni Taccetti delegato C.O.N.I. Firenze, Marco Pasquini Biciclette d’epoca e gli Assessori allo sport dei Comuni di Campi Bisenzio e Montespertoli, Davide Baldazzi e Paolo Vignozzi. La manifestazione del 17 marzo sarà la prima tappa del Giro d’Italia d’Epoca, con tanti partecipanti con biciclette e abbigliamento vintage, mentre sabato 16 è prevista la “Pedalata Giallo-Rosa”, che in onore della partenza fiorentina del Tour de France, da rosa diventa giallo-rosa. Angela Bagni, Sindaco di Lastra a Signa ha sottolineato il grande lavoro di tanti volontari per questo tradizionale evento, mentre Nicola Armentano e Gianni Taccetti hanno parlato dei principi e degli obbiettivi di questa manifestazione grazie all’impegno delle varie Associazioni sportive del territorio.

La “Ciclostorica La Lastrense“, sarà organizzata dal G.S. Tre Emme, e toccherà cinque comuni dell’area fiorentina. Il via da Lastra a Signa alle ore 9.30 con i cicloamatori che potranno scegliere tra percorsi più impegnativi come il “Lastrense” (74 km con un dislivello di 1.354 metri e 13 km di strade sterrate), itinerari di media difficoltà di circa 47 km e un dislivello di 544 metri (percorso “Colline”), mentre scende invece a 37 km l’itinerario “Bramasole”, con un dislivello di 350 metri. Il percorso meno impegnativo è invece lo “Scansalavilla”: 30 km di strada per un dislivello di 160 metri. La Pedalata Giallo-Rosa del 16 marzo partirà da Lastra a Signa alle ore 9,30, ed è inserita nel programma “Marzo Donna” del Comune. Il percorso pianeggiante si snoda per 22 km dal Parco dei Renai alla passerella di Badia a Settimo. Previsti infine altri eventi collaterali con l’allestimento del villaggio sportivo.