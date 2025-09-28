Ciclismo. Primo successo per la bastigliese Laporta. Davanti a tutti alla cronoscalata di Bolzano

Prima vittoria per la bastigliese Linda Laporta che si è imposta nella cronoscalata di Palù di Giovo, a Novi di Modena nel 60° G.P.S.Michele gli unici due successi sono stati al femminile con Silvia Mangano ed Emelina Budeanu (gli extraregionali che si sono aggiudicati tutte le altre gare). La 25enne Linda Laporta come abbiamo raccontato su queste colonne quando ha terminato il Giro d’Italia è arrivata al suo terzo anno di attività ciclistica dopo che sino a vent’anni ha praticato ginnastica artistica a buoni livelli e quest’anno si era messa in luce all’Uae Tour con una lunga fuga che gli è valsa la top five della classifica a punti e poi aveva colto un ottima settima piazza al Giro dell’Appennino. Oggi a Bolzano saranno in gara le gemelle Alessia e Martina Orsi impegnate nel concludere una splendida stagione contrassegnata dalla medaglia argento ai mondiali in Olanda conquistata da Alessia oltre alla maglia di campionessa emiliano romagnola. Pieno successo ha riscosso la gara di Novi organizzata dalla Ciclistica Novese con al via tanti extraregionali che hanno dominato le varie categorie.

Questi i gialloblù nella top five. G1F: 1^ Silvia Mangano (Cicl,Maranello) ; G1M: 4° Cristian Budeanu (Iaccobike Sassuolo);G3M: 2° Luca Mai (Cicl.Novese);G4M; 5° Damir Chvan (Pol,S,Marinese);G4F: 1^ Eemelina Budeanu(Iaccobike Sassuolo)-2^ Kiara Bonbarda (Novese)-4^ Claudia Barbolini (Maranello)-5^ Stefania Ilaria Scienteie (Novese); G5M: 4° Flavio Mattia Richeldi (Maranello); G6M: 5° Tommaso Pugliese (Novese). Oggi l’under 23 modenese Armin Caselli sarà al via della Challenge del Giro della Puglia per confermare la bella vittoria dello scorso weekend in terra veneta.

Andrea Giusti