Ciclismo, progetti e ambizioni per la Iperfinish: tredici gli allievi

Fucecchio,5 marzo 2024 - Qualcuno forse per scaramanzia parla di prudenza, ma la stragrande maggioranza all’interno e attorno alla squadra del G.S. Iperfinish di Fucecchio parla di ambizioni con questa compagine allievi forte di 13 corridori. Giacomo Vierucci e Moreno Ragoni dell’azienda fucecchiese del settore conciario, hanno preso al volo la possibilità che si è presentata loro nei mesi scorsi quando il Velo Club Empoli ha deciso di non allestire la squadra allievi. Era il momento per avere in squadra giovani interessanti e già in passato protagonisti, ai quali poi aggiungere altri atleti di spicco, ed alla fine ecco formata questa squadra forte di 13 corridori, con tre campioni toscani dell’ultima stagione, Luci, nella prova su strada esordienti 2° anno, Agnini (pista specialità omnium), Roggi (ciclocross). Ma ci sono anche Favilli che ha superato alcuni contrattempi fisici, Cianti e Pucci, unici atleti del 2° anno. Ambizioni giustificate insomma che si intrecciano con un progetto in prospettiva futuro, con due ex professionisti affermati e conosciuti come Francesco Casagrande e Elia Favilli, che hanno curato e seguito la preparazione della squadra, e che continueranno la loro opera nel corso della stagione di concerto con i due direttori sportivi Alessio Luci e Gabriele Matteucci, giovani preparati che vogliano offrire ala Iperfinish le soddisfazioni che i dirigenti Vierucci e Ragoni indubbiamente meritano. Ricordiamo anche Sauro Conforti, meccanico e tanto altro ancora, che possiamo definire il braccio operativo della squadra. La formazione che debutterà nella Coppa Cei a Lucca il 24 marzo è stata presentata al Ristorante Spigo a Pulica di Montelupo, uno degli sponsor assieme a tante altre aziende come Alpa, Gifra Service, Esseci, Imball Plast, Fabbri Carelli Elevatori, Bieffe, Seico, Colorantes ed altri. Prevista un’attività di “élite” con le più importanti gare anche fuori della Toscana, altro segno delle ambizioni della società.

LA SQUADRA: Niccolò Cianti e Lorenzo Pucci (allievi 2° anno); Tommaso Roggi, Matteo Diano, Leonardo Petroni, Edoardo Sposito, Giulio Bellucci, Federico Mugnaini, Andrea Mugnai, Daniele Pian, Emanuele Favilli, Edoardo Agnini, Lorenzo Luci.