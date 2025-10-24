Ciclismo. Proietti Gagliardoni è un top. E il Team Franco Ballerini sorride

L’umbro Mattia Gagliardoni Proietti tesserato in Toscana per il Team pistoiese Franco Ballerini Lucchini Energy diretto da Luca Scinto è risultato il primo assoluto nella classifica juniores di rendimento 2025. Gagliardoni Proietti ha confermato le sue eccellenti doti con un’attività che ha privilegiato molti degli impegni più importanti del calendario. La sua eccellente stagione ha permesso a Proietti di firmare l’accordo per far parte nel 2026 della Movistar Team Academy, la nuova squadra di sviluppo del prestigioso team spagnolo Movistar. L’atleta arriva al grande salto dopo due stagioni da juniores con il Team Ballerini, durante le quali ha messo in mostra talento, grinta e continuità. Il 2025 è stato un anno da incorniciare: sei vittorie, tra cui spicca la prestigiosa Eroica Juniores Coppa Andrea Meneghelli, che ha confermato il suo valore a livello nazionale. Ora potrà crescere in un ambiente con alcuni dei migliori giovani ciclisti europei. La sua determinazione e il suo spirito competitivo lo rendono uno dei giovani più interessanti del ciclismo italiano. Classifica finale di rendimento: 1) Gagliardoni Proietti (Team Franco Ballerini Lucchini Energy) punti 83; 2) Del Cucina 70; 3) Pavi Degl’Innocenti 68; 4) Ballerini 46; 5) Pascarella 39; 6) Sgherri G. 38; 7) Scottoni 34; 8) Bolognesi 31; 9) Meloni 24; 10) Tarallo 22.

Antonio Mannori