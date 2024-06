Ciclismo Promosso dal Velo Club “Carlo & Raffaella“. Il trofeo Ballerini mette a confronto i migliori Giovanissimi

Si corre domani (ritrovo ore 8, partenza ore 9.30) la terza prova del challange “Franco Ballerini“, l’indimenticato ciclista professionista e dirigente sportivo, deceduto prematuramente nel 2010 a causa di un incidente di rally. La gara è riservata alle categorie Giovanissimi ed è valida anche per il 19° trofeo “Gianfranco Ginesi“ e per il primo trofeo “Claudio Merli“. L’organizzazione della prova sulle strade apuane è stata affidata al Velo Club “Carlo & Raffaella“ del vice presidente Giorgio Zanobini. Il circuito di due chilometri di lunghezza prevede la partenza in via Dorsale, quindi per le vie Martiri di Cefalonia, Unni e ancora via Dorsale. I G1 (età 7 anni) lo dovranno percorrere una volta, i G2 (età 8 anni) due volte, i G3 (età 9 anni) tre volte, i G4 (età 10 anni) quattro volte, i G5 (età 11 anni) cinque volte e i G6 (età 12 anni) sei volte.

Al via si sono iscritti oltre 250 piccoli ciclisti provenienti da società di tutta la Toscana. Per i colori rossoneri del Velo Club saranno in gara Alessio Martinelli (categoria G1), Giacomo Toscano (G6), Agnese Sabato (G5) e il debuttante Lorenzo Lamonica (G1). Grande attesa in casa rossonera per vedere sulle strade di casa i propri quattro alfieri, con il G1 Martinelli che proverà ad inanellare il quinto successo consecutivo della stagione.

ma.mu.

Nella foto, la preparazione di due baby ciclisti prima della partenza