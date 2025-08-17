CICLISMO. Quarta vittoria di Roggi a Marginone nel giorno di Ferragosto

Otto allievi delle due squadre locali, la Iperfinish di Fucecchio e l’U.C. Empolese, nella top ten del Trofeo Carlo Alberto Pellegrini una classica per allievi svoltasi nel rispetto della tradizione di Ferragosto a Marginone di Altopascio. Ha vinto l’aretino Tommaso Roggi al quarto successo stagionale con cinque compagni di squadra nelle prime dieci posizioni mentre al secondo posto si è classificato Salvatore Leonetti dell’Empolese e al quinto il suo compagno di colori Giacomo Di Stefano.

La gara uno delle più importanti della categoria ha confermato ancora una volta la forza collettiva dell’Iperfinish che tornava alle gare dopo due settimane di stop. Il percorso della gara lucchese non era facile con cinque passaggi dalla salita di Montecarlo dal versante di Marginone. Nel finale quando la gara si era fatta selettiva, l’azione di un terzetto con il limitese Luci e Roggi della Iperfinish e Leonetti dell’Empolese. In vista della conclusione Roggi allungava andando a cogliere il poker stagionale di vittoria con una manciata di secondi sul bravo e generoso Leonetti, mentre Luci a 15" completava il podio.

Per la Iperfinish al diciottesimo successo nel 2025 e che oggi sarà impegnata in una gara a Villafranca di Verona, gli altri piazzamenti ottenuti da Spanio (4°), Scappini (8°), Agnini (9°) e Ginesi (10°). (L’arrivo di Tommaso Roggi, foto di Valerio Pagni)

Antonio Mannori