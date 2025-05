Ciclismo: quasi un prologo della tappa (da Viareggio a Castelnovo Monti) in programma il 21 maggio. Tanti ex corridori sulle strade del Giro

Ritrovarsi sulle strade del Giro e nei labirinti temporali del ciclismo, tanti anni dopo.

Un gruppo composto da ex corridori, appassionati del pedale e collezionisti di memorabilia, nei giorni scorsi si è dato appuntamento nel Reggiano, quasi un prologo alla tappa del 21 maggio disegnata da Viareggio a Castelnovo Monti (186 chilometri, arrivo previsto intorno alle 17), le cui salite tra la Garfagnana e l’Appennino giudicheranno severamente gli atleti, forse stravolgendo la classifica.

Gli strateghi della bicicletta, in particolare, hanno cerchiato di rosso la salita che va da Castelnuovo Garfagnana a San Pellegrino Alpe: un tratto di circa 17 chilometri, dislivello di 1300 metri, pendenza massima del 29%, pendenza media 8%.

Sono arrivati da varie regioni capitanati da Primo Franchini per rievocare giornate di fatica vissute lungo lo Stivale, entusiasmanti vittorie, curiosi recuperi collezionistici, gustosi aneddoti, gare disputate insieme, per fare previsioni sulla corsa rosa mentre sullo schermo scorrono le immagini della frazione di giornata.

Un lungo racconto di ciclismo che si è snodato dagli anni ‘50 ai giorni nostri.

E, soprattutto, per ribadire l’amicizia nel segno di quel grande sport che è il ciclismo.

Tra loro anche Maurizio Bondavalli, Carlo Fontana, Marco Montanari, Marco Ognibene, Bruno Paveri, Paolo Pè, Raffaele Piersante, Luciano Siri Bagni.

Il volto più noto è quello di Primo Franchini, 84 anni, ex professionista, in seguito per oltre trenta stagioni sulle ammiraglie come direttore sportivo, tra cui spiccano le esperienze con Magniflex, Alfa Lum e Mercatone Uno.

