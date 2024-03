Ciclismo, questa mattina torna la manifestazione. La Furiosa, bici d’epoca sfilano lungo il centro

Tutto pronto per ‘La Furiosa’. Un appuntamento giunto alla nona edizione, che è divento ormai consolidato per la città estense. Oggi in piazza Trento Trieste si ritroveranno quasi 150 cicloamatori e appassionati delle due ruote d’epoca. Si tratta di un’iniziativa originale nel suo genere, organizzata da Po River Asd, con il patrocinio del Comune di Ferrara, Regione Emilia-Romagna, la collaborazione dei comuni di Copparo e Riva del Po. Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara sarà partner istituzionale dell’evento.

Le iscrizioni si potranno fare fino a questa mattina in segreteria, molto presto ovviamente, perchè la partenza è fissata per le 9.30 in piazza Trento Trieste. Il percorso di 62 km si snoderà tra la campagna ferrarese, in alternanza a strade bianche fino alla ciclabile ‘destra Po’ e ritorno in piazza Trento Trieste a Ferrara.

Un’edizione de ‘La Furiosa’ che sarà ancor più cicloturistica legata al territorio degli Estensi, i due ristori saranno in luoghi delle delizie Estensi quali Villa Mensa di Copparo e il Castello di Fossadalbero, dove potranno trovare le eccellenze della tradizione enogastronomica ferrarese.

"Un appuntamento diventato fisso – ha spiegato Marcella Zappatera durante la presentazione – per il territorio ferrarese, come regione Emilia-Romagna da sempre lo sosteniamo per la sua finalità di promozione delle attrattività storico culturale".

Al termine è previsto un ‘pasta party’ ai prestigiosi imbarcaderi del Castello Estense. Qui le premiazioni del più ‘Furioso’ e la più ‘Furiosa’, a chi indosserò l’abbigliamento più vintage nello spirito dell’evento. Altro premio alla ‘bicicletta più furiosa’. A garantire il transito dei ciclisti ‘furiosi’ le moto del Moto Club Casco Matto, i volontari del Radio Club Copparo, la polizia municipale di Ferrara e il corpo di Polizia locale Terra e Fiumi.