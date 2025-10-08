Ciclismo. Rachele Brbieri quinta in Belgio

Positivo rientro della pluricampionessa Rachele Barbieri (foto) nel Trofeo Binche Chimay (Belgio). La classica belga che ha visto al via le migliori atlete del World Tour si è conclusa allo sprint con la vittoria della campionessa europea Lorena Webies con l’azzurra Maria Giulia Confalonieri che è salita sul terzo gradino del podio, mentre Barbieri ha colto una brillante quinta piazza. Il prossimo appuntamento sarà la Parigi-Tours, una delle classiche del calendario maschile che sarà preceduta dalla gara femminile. Sempre tra le donne, dopo la bella prestazione a San Daniele del Friuli, dove, ricordiamo, è giunta al 5° posto la bastigliese Linda Laporta è giunta 34^ nella Tre Valli Varesine vinta dalla tricolore Elisa Longo Borghini. Il finalese Giovanni Aleotti è giunto in gruppo sia alla Coppa Bernocchi che alla Tre Valli Varesine e domani non sarà al via al Giro del Piemonte mentre sabato sarà impegnato al Giro della Lombardia cercando di portare Roglic nella condizione migliore nel difficile compito di mettere in difficoltà il campione del mondo ed europeo Tadej Pogacar. Alle Tre Valli è giunto 51° Luca Paletti che invece prenderà il via al Piemonte.

Il pavullese Luca Covili al rientro dal Giro della Malesia sarà al via Giro della Lombardia. A Cavaltone (Cremona) Armin Caselli dopo la bella vittoria in Veneto è giunto a ridosso della top ten. Il comitato provinciale della federciclismo ha assegnato alla Ciclistica Maranello il Meeting Modenese di Short Track x Giovanissimi: la manifestazione titolata si svolgerà il 19 ottobre al Parco Enzo Ferrari a Maranello.

Andrea Giusti