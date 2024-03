Ciclismo. Regia Cps Team, squadra juniores ambiziosa

Toscana e Campania unite nel segno della formazione plurima juniores, una delle più forti in campo nazionale, la Regia Congressi Seiecom Valdarno-CPS Professional Team. Domenica 3 marzo il debutto stagionale di questa squadra unita grazie alla collaborazione ed amicizia tra il presidente della società valdarnese Mario Cellai, e Clemente Cavaliere affermato e conosciuto personaggio del ciclismo campano, oltre ai buoni uffici del presidente del Comitato Provinciale di Firenze della Federciclismo Leonardo Gigli. La squadra plurima, termine usato per ricordare una parte degli atleti tesserati per la Toscana e l’altra per la Campania, è forte di 15 corridori tra i quali due corridori ucraini ed uno canadese. Un bel gruppo che ha condotto una preparazione sostenuta e pronto sino dalla battute iniziali della stagione ad essere protagonista. Squadra: Artur Amosov (Ukr); Roberto Capello, Milo Cappelli, Lica Carnicella, Mirco Damiano, Mattia Deciano, Filipe Duarte (Can), Matteo D’Ulizia, Samuele Franchi, Pietro Frasconi, Luca Laguardia, Zeno Pisani, Giuseppe Porta, Illia Pylypchuk (Ukr), Pietro Spitaleri.

Antonio Mannori