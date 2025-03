Ciclismo. Riflettori puntati sul Gp San Giuseppe

Saranno 31 le formazioni che domenica daranno vita a Montecassiano al 64° Gran Premio San Giuseppe, gara nazionale regina del calendario regionale di ciclismo, considerata dagli addetti ai lavori la "Milano-Sanremo" dei dilettanti. Nell’auditorium San Marco i vertici del Velo Club Montecassiano hanno presentato questa edizione la cui partenza è fissata alle 12.45 da Piazza Unità d’Italia, poi la corsa muoverà ufficialmente da via Grazia Deledda, in pianura, alle 13, davanti agli stabilimenti del main sponsor Cbf Balducci, da dove si effettuerà il primo mezzo giro di ritorno a Montecassiano. E da qui inizieranno gli 8 giri completi di un classico percorso ad "otto", di km. 19, con traguardo e passaggio intermedio a Montecassiano. La distanza complessiva, considerato il giro iniziale, prima degli 8 completi, di 19 km, è di 162 km. Alla conferenza stampa di presentazione, dopo il saluto di benvenuto del consigliere comunale Tristano Valentino Grandinetti, in rappresentanza del sindaco Leonardo Catena, è intervenuto Massimo Romanelli, neo presidente della Federazione ciclistica marchigiana, accompagnato dal predecessore Lino Secchi e dal vice Marco Marinuk. A fare gli onori di casa ci hanno pensato i fratelli Enrico e Michele Bravi, presidente e direttore di corsa del Velo Club Montecassiano. Il sodalizio maceratese si contraddistingue per un’apprezzata capacità organizzativa portata avanti sulla scia di quanto tracciato da personaggi come Sergio Latini e dai compianti Americo Calcabrini, Graziano Pallotto e Attilio Giordano. "In questa edizione – ha ricordato Enrico Bravi – potremo contare su tre formazioni straniere e su tante altre importanti realtà. Quest’anno si sono tutte rinforzate con giovani di grande interesse pronti a contendersi la gara valevole anche per il 34° Trofeo Cappello d’Oro".

Il Gran Premio San Giuseppe sarà in diretta streaming sui canali Facebook di Toscana Sprint e Velo Club Montecassiano.