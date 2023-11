Ciclismo, rinviata la riunione delle società esordienti e allievi a Settimello

Firenze,5 Novembre 2023 – A seguito delle recenti alluvioni e vista la situazione tuttora critica e difficile in varie zone delle province di Firenze, Prato e Pistoia, il Comitato Regionale Toscana di ciclismo ha deciso di rinviare a data da destinarsi la riunione indetta dalla Struttura Tecnica Regionale, per martedì 7 novembre al Circolo MCL di Settimello di Calenzano. L’invito era per le Società delle categorie Allievi, Donne Allieve, Esordienti e Donne Esordienti, con il seguente Ordine del Giorno: Il saluto del presidente del Comitato Regionale Toscana Saverio Metti; considerazione sull’attività svolta nel 2023; le norme attuative per la stagione 2024; proposte sulla formazione dei calendari per il prossimo anno, varie ed eventuali. Nei prossimi giorni sarà fissata la nuova data della riunione. Antonio Mannori