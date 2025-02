Ciclismo. Riparte dagli juniores la Salus Seregno. Il via a Volta Mantovana

Attesa per l’esordio della Salus Seregno che torna in gruppo con gli juniores dopo una parentesi durata vent’anni. La formazione di Marco Moretto è pronta per la prima gara dell’anno, il Trofeo Tecnomeccanica in programma domenica 2 marzo a Volta Mantovana. La prova inaugura la stagione su strada della categoria juniores (17-18 anni) che si concluderà alla metà di ottobre.

Saranno dieci i corridori a disposizione del direttore sportivo Danilo Napolitano, coadiuvato dal manager Enrico Maggioni, che insieme guideranno la giovane pattuglia in provincia di Mantova. "Non possiamo nascondere che nutriamo importanti ambizioni per questa primo appuntamento - ha spiegato il presidente Moretto -. La squadra ha svolto un buon rodaggio e i riscontri sulla condizione dei ragazzi sono incoraggianti. Abbiamo gli uomini giusti per ogni situazione. L’imperativo è essere protagonisti".

Al via della corsa di Volta Mantovana, che si snoderà sulla distanza di 89 chilometri con partenza alle 9, ci saranno Guglielmo Maria Balconi, Alessandro De Rosa, Nicolò Grini, Daniel Lo Iacono, Daniele Longoni, Leonardo Martuscelli, Alberto Roda, Ferrone Nicholas, Emanuele Savio e Alessandro Talon.

Dan.Vig.