Ciclismo. Ritrovo giudici e direttore di gara. Appuntamento alla Castellina

Torna il ciclismo nel rispetto della tradizione al convento dei Padri Carmelitani a Santa Lucia alla Castellina. Tre sono le manifestazioni in programma che vedranno la presenza di tanti personaggi del ciclismo, fra atleti di ieri e di oggi, dirigenti e addetti ai lavori.

Oggi domenica è in programma il 45° Ritrovo annuale dei giudici di gara e direttori di corsa del ciclismo toscano organizzato con grande impegno dal giudice di gara pratese Maurizio Colligiani e dalla Commissione Regionale Giudici con un programma che prevede il ritrovo a partire dalle ore 10 e la celebrazione della Santa Messa alle 10,30, oltre a una serie di premiazioni e il pranzo sociale.

Domenica 23 novembre invece il Gruppo Amici del ciclismo presieduto da Luca Limberti organizzerà la festa del ciclismo con l’annuale premio "Coraggio e Avanti" presenti numerosi personaggi del ciclismo di ieri e di oggi che saranno premiati nella splendida chiesa del Monastero della Castellina ed il cui elenco degli ospiti è in fase di allestimento.

Infine domenica 15 febbraio 2026 si svolgerà l’annuale raduno delle Glorie del Ciclismo Toscano (la prima edizione si svolse a Montemurlo), e il cui gruppo è presieduto dall’ex corridore toscano Roberto Poggiali, con Giuliano Passignani nelle vesti di appassionato coordinatore del simpatico ritrovo presenti tanti ex corridori.

