Ciclismo: Sabato scatta la stagione in Toscana. Le squadre Elite e Under 23

Firenze, 20 febbraio 2025 - Poco più di 180 tra Elite e Under 23, apriranno sabato prossimo 22 febbraio la stagione ciclistica in Toscana con la 38^ Firenze-Empoli, una classica nazionale ambita e prestigiosa. La stagione 2025 propone in Toscana otto squadre con due compagini Continental (possono gareggiare con i professionisti in determinate gare), la MG Kvis Costruzioni e Ambiente e la novità Gragnano Sporting Club. C’è poi una new entry il Bike Academy di Capannori, mentre hanno lasciato la categoria la Mastromarco Sensi Nibali scesa negli juniores e il Velo Club Empoli. Novità anche per il Team Hopplà che ha tesserato i suoi atleti in Campania, e che farà a meno della Petroli Firenze che si è concessa un anno sabbatico. La Firenze-Empoli (il via dal Piazzale Michelangelo alle 11,45) è lunga 149 km e l’arrivo in via Carraia a Empoli poco dopo le 15,30. Domenica rivincita nel 63° Gran Premio a Torre di Fucecchio (km 100, ore 13,30) con 140 iscritti.

LE SQUADRE TOSCANE 2025

BIKE ACADEMY: Bonafini, Ciolini, Lombardi, Massoni, Nesi, Romoli, Sica. (Ds Dainelli e Fulfini) BORGONUOVO: Giannelli, Gheri, Mogavero, Nannini A., Nannini L., Mattacchioni. GRAGNANO SPORTING CLUB: Boschi, Cozzani, Creatini, Ninci, Rossi, Piccini, Bufalini, Cataldo, Chiarucci, De Totto, Lucca, Rigatti. (Ds Conti-Massini). MG KVIS COSTRUZIONI E AMBIENTE: Bozicevich, Cantoni, Carrò, Faieta, Friggi, Gioia, Laudi, Kelly, Parravano, Brown, Perez, Spreafico, Kingston, Granger (Ds Baldini). MALTINTI BANCA CAMBIANO: Catarzi, Franchini, Salvadori P., Vignini, Crescioli G., Innocenti, Angiolini, Frius, Sergiampietri, Stefanelli, Zanetti. (Ds Scarselli-Antonini-Luddi). PISTOIESE ARCADIA: Calvetti, Farsetti, Lavorini, Muredda, Simonetti, Galigani, Di Vita. (Ds Bigozzi). TRIPETETOLO SEANESE: Butteroni, Casini, Cavallaro, Cesari, Di Felice, Forni, Galletti, Gavilli G., Gheri, Mazza, Prato, Perciavalle, Stella, Venomi, Viviani. (Ds Dinucci, Marchesini, Centi). TEAM HOPPLA’: Regnanti, Lorello, Manenti, Salomone, Burani, Spinelli T., Bruno, Dawson (GB), Gialli, Panconi, Petri. (affiliata in Campania). (Ds Roncalli). FUTURA TEAM ROSINI: Buti, Cincinelli, Mercatali, Recchia, Slanzi, Stanco, Ugolini. (Ds Chioccioli). V.C. EMPOLI: Del Medico.