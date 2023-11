Ciclismo. Salus Guerciotti si impone nel Master Cross

A Fanano, nel Modenese, la Guerciotti Salus Development celebra il successo nel Master Cross Giovanile riservato a Esordienti e Allievi. Ieri, la formazione brianzola di Marco Baccin ha centrato il bersaglio nella gara Team Relay vale a dire Staffetta Mista di Ciclocross. Sul circuito modenese si sono alternati Andrea Tarallo, Michel Careri (nella foto), Elisa Giangrasso e Paolo Marangon. Il quartetto ha fatto meglio dei cremonesi del Team Serio guidati dal plurivittorioso su strada Riccardo Longo. Chiude il podio, quindi terza classificata, la formazione cosiddetta “B” della Guerciotti Salus Development composta da Mariachiara Signorelli, dal monzese Matteo Jacopo Gualtieri, Giovanni Bosio e Massimo Lorenzo Ghelfi. Il Master Cross di Fanano proseguirà stamane con le prove di Cross Country individuali per allievi, esordienti, juniores, elite maschile e femminile. In parallero si svolgerà il Trofeo comune di Marcaria a Ospitaletto Mantovano, terza manche del Trofeo System Cars-SlopLine-Memorial Claudia Bonfanti. Al via per la Brianza la Salus Seregno Academy e il Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso. Mentre in Francia saranno assegnati i i titoli di campione europeo in quel di Pontchateau nel dipartimento della Loira Atlantica.

Danilo Viganò