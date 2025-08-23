Ciclismo. San Genesio, il successo

Novanta giovanissimi di quattro province (Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara) hanno preso parte a Casciana Terme in occasione della Festa di San Genesio, alla gara ciclistica organizzata dalla società Una Bici X Tutti con la collaborazione della locale Pro Loco. In palio il X° Trofeo San Genesio-Memorial Mario Rifiuti su di un circuito lungo 700 metri con partenza ed arrivo su via delle Terme. Al primo posto tra le società la pisana Coltano Grube con 23 punti seguita dal Donoratico con 20, Team Fabiana Luperini San Miniato 18, UBXT Team Pietro De Angeli 17, Montecarlo Ciclismo 14. Queste invece le classifiche individuali. Categoria G 1: 1) Gregorio Giglio (Team Fabiana Luperini); 2) Ettore Bartoli (MB Academy); 3) Leo Pucci (V.C. Carrara); 4) Battaglia; 5) Molfetta. Categoria G 2: 1) Brando Caleca (UBXT Pietro De Angeli); 2) Esteban Palumbo (Coltano); 3) Valerio Caio Baldo (Donoratico); 4) Oliveri; 5) Della Polla. Categirua G 3: 1) Diego Bindi (Montecarlo); 2) Matteo Matteucci (idem); 3) Tommaso Leoncini (Team F. Luperini); 4) Martinelli; 5) Castaldo. Categoria G 4: 1) Bryan Palumbo (Coltano); 2) Francesco Brucini (Butese); 3) Santiago Bicchi (Donoratico); 4) Grandi; 5) Parri. Categoria G 5: 1) Brando Buggiani (Team F. Luperini); 2) Tommaso Colacino (Costa Etrusca); 3) Federico Paoli (Montecarlo); 4) Rebecchi; 5) Cresti. Categoria G 6: 1) Gianmaria Berti (Berti Mobili); 2) Edoardo Moriconi (Donoratico); 3) Matteo Gassani (Berti Mobili); 4) Orlandini; 5) Cagnoli. Femmine: Hanno vinto le batterie Gaia Nencioni (Coltano), Emma D’Anniballe (UBXT Pietro De Angeli), Nicole Raglianti (Butese), Giorgia Moriconi (Donoratico), Sofia Trapassi (Stradella).

Antonio Mannori