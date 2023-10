CICLISMO. Sanetti è primo a Ribolla

Poker di Bruno Sanetti al Trofeo "Marathon Bike", gara di ciclismo amatoriale Uisp. Un’ottantina di corridori al via provenienti da tutta Italia per questa ultima prova del "Corri in Provincia". Sanetti, piazza un’altra vittoria in Maremma dopo i successi ai Trofei Rimembranza, Big Mat e la seconda tappa del Trittico di Maremma. A rendere ancora più speciale la giornata di festa è sceso in Maremma Mario Cipollini che ha corso da ospite, apprezzando le bellezze del paesaggio e il tracciato della gara bello e sicuro. Tornando alla gara Sanetti stacca tutti nel finale arrivando a braccia alzate sul traguardo di Montemassi dopo oltre 70 chilometri di gara. Al secondo posto Pietro Capuccilli, al terzo Lucio Margheriti. Al termine della manifestazione, sono stati premiati da "Re Leone Cipollini" (nella foto) gli atleti che si sono contraddistinti nel circuito "Corri In Provincia Uisp", nonché il vincitore Sanetti.