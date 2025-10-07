CICLISMO. Secondo Gp Kemas della Iperfinish secondo Gp Kemas

Un vero e proprio monologo monocolore quello al quale hanno dato vita i tre atleti della Iperfinish di Stabbia finiti sul podio del 2° Gran Premio Kemas-Trofeo Pubblica Assistenza per allievi a Santa Croce sull’Arno. Lorenzo Luci, il vincitore, Edoardo Agnini e il campione toscano della categoria il livornese Emanuele Favilli finiti ai posti d’onore, hanno dato vita alla fuga dopo appena 7 chilometri, prima di affrontare per tre volte la salita di Poggio Adorno.

Il terzetto portatosi al comando è apparso letteralmente scatenato raggiungendo un vantaggio massimo di tre minuti che poi ha gestito con tranquillità e sicurezza fino al traguardo raggiunto con 1’55" di margine sul gruppo regolato per il quarto posto da Leonetti su Nieri. Un vero e proprio spettacolo quello offerto dai tre allievi di una squadra che ha disputato una stagione splendida con 22 vittorie all’attivo e ben 60 piazzamenti nei primi cinque.

La gara santacrocese organizzata dall’U.C. S.Croce ha visto al via 74 allievi dei quali 28 hanno tagliato il traguardo di via Brunelleschi.

Ordine di arrivo: 1) Lorenzo Luci (Iperfinish Fabbri) Km 80, in 2h00’35", media km 39,806; 2) Edoardo Agnini (id.); 3) Emanuele Favilli (id.); 4) Salvatore Leonetti (Uc Empolese) a 1’55"; 5) Niccolò Nieri (Fosco Bessi); 6) Ginesi; 7) Pierazzuoli; 8) Roggi; 9) Paganelli; 10) Fogli. Antonio Mannori