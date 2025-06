Ciclismo. Si chiudono i Tricolori femminili. Folta la pattuglia di modenesi

Sarà un intenso weekend tricolore per il ciclismo modenese. Oggi a Darfo Boario Terme si concluderanno, con la prova in linea, i Campionati italiani femminili nei quali, nei giorni scorsi, la fioranese Gaia Masetti (nella foto) – già campionessa europea nella cronosquadre 2024 – ha concluso la prova a cronometro con una positiva settima piazza, nella gara vinta per la seconda volta consecutiva dalla toscana Guazzini. Oltre a Masetti, oggi sarà in gara la plurititolata Rachele Barbieri, che due anni or sono sfiorò la maglia tricolore. Dopo la bella prestazione al Giro dell’Appennino, poi, proverà a ripetersi ai Campionati italiani anche la ravarinese Linda Laporta,mentre completerà la pattuglia modenese la formiginese Elisa Lugli. La gara sarà trasmessa su Rai2 dalle ore 15.

Domani saranno invece gli uomini a contendersi la maglia tricolore, con il rientro alle gare dal finalese Giovanni Aleotti e del pavullese Luca Covili. La gara dei professionisti prenderà il via da Trieste per concludersi a Gorizia, su un circuito finale da ripetere per cinque volte per complessivi 228 km. Anche la gara degli uomini sarà trasmessa in diretta su Rai2 dalle ore 14.50. Covili, poi, sarà al via dal 6 luglio in una breve corsa a tappe a Quimghai Lake, in Cina.

Il programma ciclistico giovanile per le promesse modenesi, questo fine settimana, sarà tutto nel reggiano, con i Giovanissimi impegnati a Rolo alle ore 10 (con l’organizzazione della Ciclistica Novese), mentre oltre Secchia, in quel di Fontana di Rubiera, saranno in gara gli Sllievi con il via alle ore 10 (81,9 km) e nel pomeriggio concluderanno la giornata rubierese gli Esordienti del 1° e 2° anno – con il via alle ore 15 – che si contenderanno il successo sulla distanza di 38,5 km.

Andrea Giusti