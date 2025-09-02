Ciclismo: "Sì è vero ho il titolo di contessa e questa storia del casato mi diverte. Ho ricordi splendidi di quando facevo atletica». Calvi, 43 anni e 5 figli: in bici è un ciclone
Eleonora quest’anno ha vinto 9 Granfondo su 13: "Questo sport mi regala sensazioni bellissime"
La Granfondo Matildica, come tutte le gare con partecipazione di massa, si porta dentro tante storie, alcune davvero incredibili. Una di queste riguarda Eleonora Calvi, o per meglio dire Eleonora Calvi, contessa di Coenzo, anni 43, cinque figli e un bel passato nell’atletica leggera. Coenzo è una frazione di Sorbolo Mezzani, nel parmense vicino a Lentigione. Eleonora è giunta terza e prima della sua categoria.
Ci scusi, contessa, possiamo sottoporle alcune rispettose domande?
"Ahaha – ride Eleonora – in realtà ho l’anello con lo stemma di famiglia e qualche volta lo dovrei mettere per colpire qualche scriteriato in bici, ma no, chiamatemi pure Ele, anche se il casato mi diverte. Mi fa piacere anche ricordare mio nonno Carlo e mio papà Luigi, scomparso a marzo di quest’anno, a loro volta conti. In realtà non esistendo più la contea, la mia autorità la uso solo con i miei figli, ma non è che mi riesca sempre".
Lo sa che lei ha ancora il record regionale di salto triplo cadette, stabilito nel 1996 e solo eguagliato due anni fa? "No, non lo sapevo, però ho ricordi splendidi nell’atletica leggera: è stata una scuola di vita sportiva e non, per competitività, agonismo, ma anche per disciplina".
E poi il ciclismo scoperto più avanti. Perché e con quali risultati?
"Sì, una seconda vita sportiva che mi dà libertà e pure completezza. Ho cinque figli d’oro, quindi grande cuore di mamma, però il ciclismo mi dà una sensazione personale particolare". Parliamo della Matildica?
"Sveglia alle 5,30 per sistemare i più piccoli, rispettivamente di 6 anni, 4 e uno e mezzo. Poi pronti e via, cercando di stare più avanti possibile, nel percorso medio. Ero partita per vincere, come sempre, ma spesso non sai che avversarie hai e la vincitrice, Michela Gorini, è davvero fortissima".
Poi però è arrivata la reggiana Elena Vernia, con un secondo di vantaggio su di lei.
"Già, premesso che per me è stato un onore completare questo podio, l’argento non era impossibile".
Ci dice di più?
"Con Elena siamo partite assieme in griglia, ma verso Vetto io e un gruppetto di altri otto guidato dal mio compagno Enea Debbia, avevamo preso un margine di vantaggio. Enea è fortissimo, gli altri non è che dessero grande aiuto, mentre Elena era appena staccata con una ventina di corridori. Enea ha forato, abbiamo calato il ritmo e ci hanno ripresi a due chilometri dall’arrivo. La Vernia è stata brava, mi ha superato e io non potevo mettermi nella sua scia senza rischiare la pelle. Non sono scusanti, il ciclismo è questo e quindi sono felice del mio terzo posto".
Ci riassume questa esperienza, dopo 9 vittorie su 13 Granfondo disputate quest’anno? "Percorso bellissimo, sono le mie strade, bello il pacco gara, i ristori e il pasta party. Percorso impegnativo, ma vario, con pianura, salite dure e meno dure e discese tecniche. Una gara da consigliare".
