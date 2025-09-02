Ciclismo: "Sì è vero ho il titolo di contessa e questa storia del casato mi diverte. Ho ricordi splendidi di quando facevo atletica». Calvi, 43 anni e 5 figli: in bici è un ciclone

La Granfondo Matildica, come tutte le gare con partecipazione di massa, si porta dentro tante storie, alcune davvero incredibili. Una di queste riguarda Eleonora Calvi, o per meglio dire Eleonora Calvi, contessa di Coenzo, anni 43, cinque figli e un bel passato nell’atletica leggera. Coenzo è una frazione di Sorbolo Mezzani, nel parmense vicino a Lentigione. Eleonora è giunta terza e prima della sua categoria.

Ci scusi, contessa, possiamo sottoporle alcune rispettose domande?

"Ahaha – ride Eleonora – in realtà ho l’anello con lo stemma di famiglia e qualche volta lo dovrei mettere per colpire qualche scriteriato in bici, ma no, chiamatemi pure Ele, anche se il casato mi diverte. Mi fa piacere anche ricordare mio nonno Carlo e mio papà Luigi, scomparso a marzo di quest’anno, a loro volta conti. In realtà non esistendo più la contea, la mia autorità la uso solo con i miei figli, ma non è che mi riesca sempre".

Lo sa che lei ha ancora il record regionale di salto triplo cadette, stabilito nel 1996 e solo eguagliato due anni fa? "No, non lo sapevo, però ho ricordi splendidi nell’atletica leggera: è stata una scuola di vita sportiva e non, per competitività, agonismo, ma anche per disciplina".

E poi il ciclismo scoperto più avanti. Perché e con quali risultati?

"Sì, una seconda vita sportiva che mi dà libertà e pure completezza. Ho cinque figli d’oro, quindi grande cuore di mamma, però il ciclismo mi dà una sensazione personale particolare". Parliamo della Matildica?

"Sveglia alle 5,30 per sistemare i più piccoli, rispettivamente di 6 anni, 4 e uno e mezzo. Poi pronti e via, cercando di stare più avanti possibile, nel percorso medio. Ero partita per vincere, come sempre, ma spesso non sai che avversarie hai e la vincitrice, Michela Gorini, è davvero fortissima".

Poi però è arrivata la reggiana Elena Vernia, con un secondo di vantaggio su di lei.

"Già, premesso che per me è stato un onore completare questo podio, l’argento non era impossibile".

Ci dice di più?

"Con Elena siamo partite assieme in griglia, ma verso Vetto io e un gruppetto di altri otto guidato dal mio compagno Enea Debbia, avevamo preso un margine di vantaggio. Enea è fortissimo, gli altri non è che dessero grande aiuto, mentre Elena era appena staccata con una ventina di corridori. Enea ha forato, abbiamo calato il ritmo e ci hanno ripresi a due chilometri dall’arrivo. La Vernia è stata brava, mi ha superato e io non potevo mettermi nella sua scia senza rischiare la pelle. Non sono scusanti, il ciclismo è questo e quindi sono felice del mio terzo posto".

Ci riassume questa esperienza, dopo 9 vittorie su 13 Granfondo disputate quest’anno? "Percorso bellissimo, sono le mie strade, bello il pacco gara, i ristori e il pasta party. Percorso impegnativo, ma vario, con pianura, salite dure e meno dure e discese tecniche. Una gara da consigliare".