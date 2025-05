Ciclismo Si recupera il 60° Gran Premio Sportivi. Appuntamento domenica a Poggio alla Cavalla

Rinviata nel giorno di Pasquetta per la morte del Santo Padre, il Gran Premio Sportivi Poggio alla Cavalla viene recuperato domenica pomeriggio. È l’edizione delle nozze di diamante per la corsa pistoiese che la frazione del comune di Lamporecchio ospita da 60 anni sul tradizionale circuito locale. Appuntamento dunque riprogrammato per domenica 1° giugno con la novità tecnica che la gara non sarà riservata ad Élite e Under 23 ma alla categoria Juniores, in quanto il gruppo sportivo che l’organizza, quello della Associazione Sportiva Mastromarco, quest’anno non è presente con una formazione dilettanti nel ciclismo, ma con una squadra Juniores.

Il 60° GP Sportivi, denominata anche ’Circuito dei Tre Comuni’ in quanto tocca oltre a quello di Lamporecchio anche per brevissimi tratti i territori di Cerreto Guidi e Vinci, si svolgerà sulla distanza di 79 Km e 350 metri pari a 23 giri del circuito che misura 3 km e 450 metri. Come sempre il ritrovo di partenza presso il Circolo Arci Tamburini a Cerbaia di Lamporecchio da dove cinque minuti prima delle 15 verrà data la partenza ufficiosa con trasferimento di un chilometro e mezzo per raggiungere Poggio alla Cavalla da dove verrà dato il via ufficiale alle gara che ricorderà Mauro Ortigni.

Antonio Mannori