Ciclismo. Spanio centra il bis

Sale in doppia cifra nel numero delle vittorie la Iperfinish di Fucecchio, ora pronta a dare l’assalto al Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti la gara a tappe in programma in provincia di Pisa da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno, con una cronometro il primo giorno e due frazioni in linea. Tre giorni per un confronto importante presenti 20 squadre tra le quali la plurivittoriosa Petrucci Zero 24 Cycling e la Work Service Coratti che assieme alla società di Fucecchio occupano il podio in campo nazionale per numero di vittorie. L’ultimo trionfo firmato Iperfinish domenica scorsa a Traversagna nella Coppa Giancarlo Bonechi che festeggiava la settantesima edizione. Ha fatto il bis stagionale il pratese Marco Spanio giunto in parata sul traguardo con il compagno di squadra Agnini. I due sono stati protagonisti di una fuga iniziata da lontano e sul traguardo in Valdinievole sono giunti con 26" sui primi inseguitori, tra i quali Luci, altro atleta della squadra fucecchiese che ha conseguito il quarto posto. Da aggiungere altresì che in sesta posizione si è classificato Elia Favilli e ottavo Andrea Mori per quello che possiamo definire un altro trionfo della società. Qualche tecnico afferma che la Iperfinish vista la sua forza collettiva, deve confrontarsi maggiormente con le altre squadre non toscane. La gara a tappe arriva a proposito (Nella foto: il vincitore Spanio con il ds Casagrande).

Antonio Mannori