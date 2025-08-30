Ciclismo: splendida volata di Gialli a Lastra a Signa

Lastra a Signa (FI),30 agosto 2025 - Assenti i big del Team Hopplà impegnati nel Nord-Italia è stato il valdarnese di Levane Matteo Gialli ad offrire alla formazione fiorentina la vittoria n. 14 di una stagione che nessuno, ad iniziare dal patron Claudio Lastrucci, attendeva così ricca di successi e soddisfazioni. Sul rettilineo di via Giusti a Lastra a Signa nel Trofeo Gruppo E-Coppa Comune, Gialli ha regolato 8 compagni di fuga che hanno iniziato la fuga sotto la pioggia battente (per fortuna di breve durata) sulla dura salita di via Bracciatica che portava dalla zona di Ginestra a Malmantile. Accordo perfetto e vantaggio che si stabilizzava sul mezzo minuto per i fuggitivi, tra i quali erano presenti ben 4 atleti dell’Aran Cucine Vejus. La volata era vinta con sicurezza da Gialli guidato dai due tecnici fiorentini Gigli (premiato dagli organizzatori) e Fusi, e per il valdarnese era il primo successo stagionale. Posti d’onore per il toscano Giannelli che corre in un team marchigiano e che spesso si allena con Gialli e per Di Santo. Quanto raccontato è stato l’episodio tecnico più importante e decisivo della gara organizzata dalla Pol. Tripetetolo Seanese società alla quale appartiene il livornese Gregorio Butteroni condotto in ospedale a San Giovanni di Dio per una caduta per fortuna rivelatasi dopo le prime apprensioni meno grave di quanto si temeva. Al via presente il sindaco di Lastra a Signa Emanuele Caporaso e il presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Luca Menichetti, 90 corridori di 19 formazioni, con in palio anche la Coppa Trip mentre la corsa fiorentina con una media superiore ai 45 orari, era valevole quale terza e ultima prova del Memorial Fabrizio Fabbri. ORDINE DI ARRIVO: 1)Matteo Gialli (Team Hopplà) km 137, in 3h02’, media km 45,165; 2)Alessio Giannelli (VPM Moretti); 3)Leonardo Di Santo (Aran Cucine Vejus); 4)Stefao Masciarelli (idem); 5)Edwin Sierra Rubio (idem); 6)Mattias Nordal (Pistoiese Team); 7)Nicolò Pizzi (Costruzioni e Ambiente Venturini); 8)Giuseppe De Laurentis (Aran Cucine Vejus); 9)Andrea Innocenti (Maltinti Banca Cambiano); 10)Fabrizio Laino (Velo Club Avezzano Bike Linea Oro) a 30”.