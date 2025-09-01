Ciclismo, Stefano Garzelli ospite d'onore venerdì a Peccioli

Peccioli, 1 settembre 2025 – Quest’anno l’ospite speciale e padrino alla presentazione del Giro della Toscana e della Coppa Sabatini, cerimonia in programma venerdì 5 settembre alle ore 18 a Palazzo Senza Tempo nel centro di Peccioli, sarà Stefano Garzelli ex professionista e personaggio conosciutissimo nel ciclismo. In carriera Garzelli vinse il Giro d’Italia 2000, l’anno in cui era compagno di squadra del “Pirata” Marco Pantani alla Mercatone Uno.

In carriera Garzelli si è aggiudicato anche diverse altre classiche e attualmente è uno degli opinionisti di Rai Sport per le gare ciclistiche. Alla presentazione ci sarà anche Andrea Tafi, grande amico da sempre del presidente dell’Unione Ciclistica Pecciolese Luca Di Sandro. Ricordiamo che il Giro della Toscana si svolgerà a Pontedera mercoledì 10 settembre, mentre il Gp Città di Peccioli-Coppa Sabatini è in programma giovedì 11. Entrambe le gare valevoli per la Challenge Memorial Alfredo Martini e per la Coppa Italia delle Regioni e delle Province Autonome. Confermata per le due classiche, infine la diretta televisiva su Rai Sport Canale 58.